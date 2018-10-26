Вот что будет с вашим телом, если зимой вы будете спать в носках

26.10.2018 21:15

Все мы должны хорошо высыпаться - это важно для здоровья и карьеры, а особенно это актуально в межсезонье и холода, когда наш организм в стрессе от низких температур.

Хороший сон в холода необходим, так как во время сна организм активизирует регенеративные процессы, которые необходимы для сохранения здоровья, пишет from-ua.

Большинство людей понимают важность сна и чувствуют себя больными и подавленными, если не выспятся.

В последнее время появилось много сообщений от пользователей соцсетей о том, что им легче засыпать, когда они ложатся в носках. Но почему так происходит?

Давайте попробуем это выяснить.

Спать в носках это хорошо, или всё же плохо?

Конечно, носки помогут вам быстрее уснуть, потому что, когда ноги в тепле, кровеносные сосуды в них расширяются, а затем мозг получает сигнал о том, что пришло время спать.

Знаете ли вы, что некоторые исследования показали взаимосвязь между расслаблением конечностей (вазодилатацией) и скоростью засыпания?

Это означает, что расширение кровеносных сосудов в ногах приведет к тому, что вы почти сразу уснете.

Какая польза в том, чтобы спать в носках?

Носки смягчат сухую кожу

– некоторые люди могут обнаружить, что они просыпаются с потрескавшимися сухими ногами; особенно в зимние месяцы, когда температура падает. Это может привести как минимум к эстетическим проблемам.

Примечание. Нанесите подходящий увлажняющий крем для ног перед сном и наденьте чистые хлопковые носки.

Помогут при болезни Рейно - это редкое заболевание, которое поражает клетки крови человека и вызывает чрезмерную реакцию на холод, что в тяжелых случаях может привести к язвам или некрозу (омертвению ткани).

Примечание. Сон в носках помогает регулировать температуру тела – а это именно то, что работает против этой болезни.

Предотвращают потливость и жар – они помогают регулировать температуру тела, которому не приходится доставлять тепло в свою самую отдаленную часть.

Примечание. Этот тип контроля температуры может быть полезен для предотвращения потливости и жара, которые могут привести к нарушению сна.

Ниже перечислены еще несколько трюков, которые помогут вам лучше спать:

Перед сном примите горячую ванну.

За три часа до сна не нужно ничего есть и пить (максимум - стакан воды).

Установите вентилятор рядом с кроватью.

Подберите комфортный уровень освещения, или полное его отсутствие.