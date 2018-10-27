Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Как выдают себя женщины, которые имитируют

27.10.2018 16:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Как выдают себя женщины, которые имитируют

Для упорной женщины нет ничего невозможного, например, приготовить сытный ужин, казалось бы, из ничего или изобразить такую страсть, что даже сам Станиславский поверил и аплодировал стоя, будь он жив, пишет Menscult.ua.
Однако мужчине с опытом не составит труда разоблачить притворщицу. Что выдает женщину, которая пытается имитировать оргазм, и что нужно сделать, чтобы действительно его достичь, если хочется.
Слишком громко
Некоторых мужчин, особенно тех, кто пересмотрел порнографических фильмов, безумно заводят женские крики в постели. Кажется, что чем громче, тем лучше. Женщины, зная о такой особенности своих любимых, рады стараться и кричат, на сколько позволяет совесть.
Вообще, отдельные эксперты уверяют, что связь между голосовыми связками и мышцами тазового дна существуют. И если расслабить гортань, то получить свой законный оргазм будет гораздо легче.
Звук, конечно, помогает, но только если речь о шумном выдохе, но никак не крике, от которого связки только напрягаются.
Кстати, здесь есть еще один интересный психологический момент. Вы способны петь в присутствии своего мужчины или убеждены, что медведь вам на ухо наступил еще в детстве и голоса нет от природы?
Если прямо сейчас вы почувствовали ком в горле и одна мысль о пении в присутствии даже самых близких людей заставляет вас неметь от ужаса, стоит подумать о том, чтобы научиться наконец расслабляться и перестать стесняться. Для начала попробуйте просто подышать ровно и глубоко в течение нескольких минут.
Блаженство на лице
В момент оргазма ни одна женщина не способна контролировать выражение своего лица, на нем будут появляться самые немыслимые гримасы и рожи, далекие от тех высоких идеалов красоты, которые придумали себе сами женщины. Учитесь расслабляться и отпускать ситуацию, в этот момент в вашей голове не должно оставаться ни одной мысли.
Холодные ноги
Можно перестать кричать слишком громко и изображать удовольствие всем своим видом, но холодные ноги-предатели вас немедленно выдадут.
В следующий раз наденьте носки. Во-первых, это красиво, женские носки всегда смотрятся эстетично. Во-вторых, это улучшит циркуляцию крови, в том числе и в органах малого таза. А куда приливает кровь, там и оргазм.
Прилив энергии
После настоящего, а не выдуманного оргазма ни одна женщина не помчится немедленно принимать душ, пить чай или вынимать свежевыстиранное белье из стиральной машинки.
Не спешите, еще раз расслабьтесь и насладитесь моментом, даже если на этот раз с оргазмом не сложилось, в следующий непременно все получится.



Теги: Донбасс, секс, оргазм, женщины
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх