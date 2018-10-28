Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Лишение ВПЛ права голоса — позор для страны и «беспредел» — Геннадий Друзенко

28.10.2018 20:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Лишение ВПЛ права голоса — позор для страны и «беспредел» — Геннадий Друзенко

Лишение жителей неподконтрольной части Донбасса права голоса на предстоящих выборах — будет позором для страны. Такое мнение высказал в интервью для «Апострофа» активист, основатель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко.
По его словам, в соответствии с Конституцией Украины, каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста и не признанный недееспособным, имеет право на участие в выборах.
«Мы же не объявляли, что все на оккупированных территориях лишаются гражданства Украины. Соответственно, позор, когда внутренне перемещенных лиц лишили права голоса на местных выборах, — считает Друзенко. — Но там еще была какая-то манипулятивная, но логика. Но здесь — ты, гражданин Украины, приносишь паспорт… и лишить права голоса можно только по „беспределу“. Надеюсь, Украина не пойдет таким путем.»
В ответ на опасения, что такие граждане имеют пророссийское мышление и могут отдать предпочтение пророссийскому кандидату Геннадий заявил, что все это время необходимо было «воевать за сердца и головы людей». Есть специально созданные Министерство информационной политики и Министерство по вопросам ВОТ, есть бюджет, есть помощь международных организаций — однако, следует признать, что за 5 лет власть только остановила кровопролитие, но «так до сих пор и не занялась серьезным лечением Донбасса», считает активист.
«В Новотроицком наши врачи работают уже более двух лет, и когда я приезжаю их проведать, захожу к своему побратиму, у него стоит телевизор — ни одного украинского канала: Оплот TV, канал „Россия“, Life News. Ты смотришь до обеда — и тебе хочется идти и убивать „укров“, — рассказал Геннадий Друзенко. — Это говорит о том, что последовательной политики в отношении оккупированных территорий просто не существует, а если и существует, то она крайне неэффективна.»



Теги: Донбасс, права, голосование, ВПЛ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх