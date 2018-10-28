Ученые выяснили, что нас ждет после смерти

28.10.2018 16:26

Учёные провели ряд исследований с целью определения чувств человека, сердце которого только что остановилось. Такую информацию передаёт сайт replyua.net.

Специалисты провели опрос среди людей, которым пришлось пережить клиническую смерть. Более сорока процентов из них отметили, что после остановки сердца их организм продолжал «жить». Об этом свидетельствует наличие воспоминаний человека, которые, в большинстве случаев, передают реальные и подтверждённые ситуации. К примеру, многие рассказывают, что видели своих родственников и врачей, переживающих момент их смерти. Также люди подтверждают стереотипы о том, что, покидая этот мир, человек попадает в туннель, где видит белый свет, красивые картины другого мира и так далее. Некоторые учёные предполагают, что всё описанное может быть лишь галлюцинациями. Ведь эти данные не подтверждены и существуют только в воспоминаниях респондентов.

Также пережившие клиническую смерть говорят, что ощущали в те страшные моменты умиротворение или наоборот беспокойство. Однако учёные, проводившие другие исследования, отметили, что это фактически невозможно. Ведь во время смерти у человека работают механизмы, которые блокируют процесс возникновения эмоциональной составляющей.