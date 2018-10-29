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10 знаков, что ваш ангел-хранитель где-то рядом
Нас часто утешает мысль, что ангелы-хранители стоят за плечом, наблюдают за нами и защищают в трудные моменты нашей жизни. Это дает надежду даже в самые темные времена, и порой мы действительно, чудом избегаем бед.
Есть теория, что ангелы-хранители - это наши любимые близкие, которые покинули этот мир физически, но остались с нами ментально. Они незримо присутствуют рядом, и пытаются оградить и предупредить, пишет lifter иAwareness Act.
Что свидетельствует об этом? Вот эти 10 признаков!
1. Фигуры в облаках.
Будучи детьми, вы, наверное, часто лежали на лужайке и наблюдали за облаками, отыскивая в них знакомые формы. Однако, если при взгляде на небо, вы видите очертания любимого, но покинувшего вас человека, это может быть не такая и случайность.
Духи могут использовать облака, чтобы передать сообщение, давая вам знать, что они есть. Это может включать более общие признаки, такие как неожиданные находки или перья, или фотографии, которые напоминают вам конкретного человека.
2. Цвет.
Мало кто знает, но каждый ангел связан с цветом, который определяет его энергию. И выбирая этот цвет, мы можем приглашать их в нашу жизнь. В то же время они могут использовать этот цвет, чтобы вы знали, что они рядом. Если вы вдруг начнете видеть один и тот же цвет везде, куда бы не посмотрели, обратите на это внимание.
Пару раз, конечно, это может быть совпадением, но если это происходит чаще, это может быть признаком чего-то большего.
3. Звон в ушах.
Если вы чувствуете звон в ушах, которому нет физического объяснения, обратите на него внимание. Когда духовные существа пытаются направить нас или предоставить нам информацию, это часто происходит через так называемые «загрузки», передачу более высокой информации с другой стороны завесы.
Поскольку эта информация передается нам на духовном уровне, мы, возможно, даже не знали, что это происходит, за исключением звонкого или жужжащего звука в наших ушах.
4. Музыка.
Говорят, что музыка - это универсальный язык, позволяющий общаться всем языкам, культурам и народам. А еще она способна передавать сообщения из духовного царства. Есть ли определенная песня, которая ассоциируется с покойным другом или членом семьи?
Вы можете обнаружить, что вы не можете выбросить определенную песню из головы, или замечаете песню, играющую всюду, куда бы вы ни пошли. Хотя это можно объяснить как простое совпадение, это может быть послание духовного мира.
5. Ангельское вмешательство.
Это один из самых экстремальных признаков. И речь идет о людях, которые в какой-то момент своей жизни не смогли бы выбраться из безнадежной ситуации, если бы не внезапное чудо. Например, опоздали на автобус и не попали на самолет, который позже разбился.
Такие вещи - это просто чудо, пример божественного вмешательства. Они являются признаком того, что кто-то хранит вас.
6. Бабочки.
Признанная во многих религиях и культурах как символ перемен и трансформации, бабочка также связана с теми, которые были перед нами. Перейдя к духовному миру, они не всегда могут вернуться в той форме, которую мы признаем. Вместо этого они могут использовать бабочек, чтобы протянуть руку и сообщить нам, что они есть.
7. Животные.
Обратите внимание на все, что происходит вокруг вас, когда вы переживаете самые тяжелые времена в жизни. Если вы эмоционально истощены, и вы замечаете животное или птицу, сидящих поблизости, или даже приближающихся к вам, как будто предлагая поддержку, то знайте - это дух.
Хотя наши ангелы-хранители не всегда могут связаться с нами напрямую, они могут оказать нам поддержку через другое существо.
8. Белые перья.
Белые перья уже давно считаются признаком чистоты и мира, связанных с присутствием ангелов. Если вы видите перо, лежащее на земле, считайте, что это не просто совпадение. Независимо от того, решите ли вы просто посмотреть на него или поднять его и сохранить, это перо может быть признаком того, что ангелы смотрят на вас.
9. Свечи или вспышки света.
Когда духовные существа входят в наш мир из духовного царства, они не являются физическими существами, как вы или я. Вместо этого они проявляются как энергия, движущаяся через наш мир.
В то время как вы часто физически не видите их присутствие, вы можете заметить их уголком своего глаза. Это часто рассматривается как вспышка света или сверкающий эффект в нашем периферийном зрении.
10. Чувства или ощущения.
В то время как есть много физических, осязаемых признаков, которые следует принимать во внимание, никогда не недооценивайте силу своей собственной интуиции и ваших первых впечатлений. Иногда вы просто знаете, что кто-то рядом.
Если это чувство сопровождается чувством комфорта, безопасности и тепла, то это может быть ваш ангел-хранитель за плечом. Вы также можете чувствовать это, как будто кто-то смотрит на вас, или ощущать руку на плече.
У ангелов есть и другие способы дать знать о своем присутствии в вашей жизни. Прислушивайтесь к их знакам, и возможно, это поможет вам избежать беды или встретить свое счастье.
А вы не сталкивались ни с чем подобным?
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, ангел, приметы
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