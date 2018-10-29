Хотите сохранить молодость – употребляйте больше вина и шоколада

29.10.2018 08:46

Согласно недавнему исследованию, химические соединения в темном шоколаде и красном вине помогают регенерации клеток.

Исследователи из университетов Эксетера и Брайтона сделали значительный прорыв в изучении процесса старения и обнаружили способ омолаживать неактивные стареющие клетки. Они обнаружили, что может заставить старые клетки выглядеть и вести себя как более молодые.

Исследователи применяли соединения, называемые аналогами обратилора, которые представляют собой химические вещества, основанные на субстанции, которая содержится в красном вине, черном шоколаде, красном винограде и чернике.

Предыдущие исследования Университета Эксетера показали, что класс генов, называемый факторами сращивания, постепенно отключается по мере старения. Однако новое исследование показало, что применение аналогов обратилора к клеткам привело к включению факторов сращивания.

Через несколько часов лечения стареющие клетки стали делиться и имели более длинные теломеры, которые являются «шапками» на хромосомах, сокращаемые по мере старения.

Исследователи надеются, что данный прорыв может привести к терапии, которая поможет людям стареть позже без дегенеративных проблем, с связанных со старением.

Одна из причин, по которым мы становимся более восприимчивыми к болезням по мере старения, заключается в том, что наши ткани накапливают стареющие клетки, которые живы, но не растут и не функционируют должным образом.

Факторы сращивания гарантируют, что гены будут функционировать должным образом.

Ведущий профессор Лорна Харриес объяснил, что исследование доказывает, что клетки можно лечить, чтобы восстановить их молодость.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на soulpost.ru