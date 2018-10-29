Все рубрики раздела
- Главные ошибки при лечении насморка09:00
- Хотите сохранить молодость – употребляйте больше вина и шоколада08:46
- Лишение ВПЛ права голоса — позор для страны и «беспредел» — Геннадий Друзенко20:30
- Как после Второй мировой: офицер ВСУ предложил решение по Донбассу17:55
- Ученые выяснили, что нас ждет после смерти16:26
- "Слива"Донбасса не будет", - офицер ВСУ о том, почему Кремль будет держаться за "Л/ДНР" до последнего14:01
- Как продлить жизнь после инфаркта: ученые дали советы «сердечникам»20:59
- Как выдают себя женщины, которые имитируют16:03
- Армійські дебілізми: Чим більше в армії дубів, тим "крепше" наша оборона14:16
- Вот что будет с вашим телом, если зимой вы будете спать в носках21:15
Хотите сохранить молодость – употребляйте больше вина и шоколада
Согласно недавнему исследованию, химические соединения в темном шоколаде и красном вине помогают регенерации клеток.
Исследователи из университетов Эксетера и Брайтона сделали значительный прорыв в изучении процесса старения и обнаружили способ омолаживать неактивные стареющие клетки. Они обнаружили, что может заставить старые клетки выглядеть и вести себя как более молодые.
Исследователи применяли соединения, называемые аналогами обратилора, которые представляют собой химические вещества, основанные на субстанции, которая содержится в красном вине, черном шоколаде, красном винограде и чернике.
Предыдущие исследования Университета Эксетера показали, что класс генов, называемый факторами сращивания, постепенно отключается по мере старения. Однако новое исследование показало, что применение аналогов обратилора к клеткам привело к включению факторов сращивания.
Через несколько часов лечения стареющие клетки стали делиться и имели более длинные теломеры, которые являются «шапками» на хромосомах, сокращаемые по мере старения.
Исследователи надеются, что данный прорыв может привести к терапии, которая поможет людям стареть позже без дегенеративных проблем, с связанных со старением.
Одна из причин, по которым мы становимся более восприимчивыми к болезням по мере старения, заключается в том, что наши ткани накапливают стареющие клетки, которые живы, но не растут и не функционируют должным образом.
Факторы сращивания гарантируют, что гены будут функционировать должным образом.
Ведущий профессор Лорна Харриес объяснил, что исследование доказывает, что клетки можно лечить, чтобы восстановить их молодость.
Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на soulpost.ru
Теги: Донбасс, здоровье, вино, шоколад, молодость
- Від карієсу врятує червоне вино
- Яку хворобу лікує чорний шоколад?
- В Алтайском крае продают шоколад с коноплей
- Медики назвали спиртной напиток, убивающий молодость
- Феерическое импортозамещение: в РФ Kinder-сюрприз заменили шоколадными яйцами «Спецназ» и «Модница» (ВИДЕО)
- Духовные скрепы: РПЦ начинает реализовывать проект по производству вина
- Нужна ли переселенцам проверка УТЗСН? Что делать, если пенсию заблокировали, а проверки нет? Инструкция и контакты юристов14:15
- Кошки против собак: в Мариуполе подрались любители животных13:46
- В «ДНР» поселок уже неделю живет без энергоснабжения13:00
- Украине нужно готовиться воевать асимметрично, – военный эксперт12:35
- Бывший секретарь Донецкого горсовета прокомментировал свое задержание «ДНР»12:05
- В Горловке планируют демонтировать на металлолом одну из шахт11:35
- «Мой батальон не получает зарплату». Прилепин пожаловался на Пушилина11:18
- Гибридная армия РФ надолго запомнит этот смертельный контрудар ВСУ: 3 боевиков были убиты, шесть ранены 09:51
- Жители Донбасса массово отрекаются от РФ09:30
- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре08:36
- Передача Андреевской церкви Константинополю. Почему это важно?14:46
- "Отрезали жертвам уши и кормили собак", - задержана банда безжалостных убийц во главе с россиянином - дикие кадры 14:30
- Нужна ли переселенцам проверка УТЗСН? Что делать, если пенсию заблокировали, а проверки нет? Инструкция и контакты юристов14:15
- Украинцы будут платить за газ больше, чем в Евросоюзе14:02
- Кошки против собак: в Мариуполе подрались любители животных13:46
- «По приказу Путина». Житель Мелитополя объяснил, почему убил сына13:32
- Субсидии в Украине: Кабмин принял решение13:15
- В «ДНР» поселок уже неделю живет без энергоснабжения13:00
- Ученые впервые создали жидкого робота (ВИДЕО)12:55
- Как поменяются правила прописки в Украине12:45
- Главные ошибки при лечении насморка09:00
- Хотите сохранить молодость – употребляйте больше вина и шоколада08:46
- Лишение ВПЛ права голоса — позор для страны и «беспредел» — Геннадий Друзенко20:30
- Как после Второй мировой: офицер ВСУ предложил решение по Донбассу17:55
- Ученые выяснили, что нас ждет после смерти16:26
- "Слива"Донбасса не будет", - офицер ВСУ о том, почему Кремль будет держаться за "Л/ДНР" до последнего14:01
- Как продлить жизнь после инфаркта: ученые дали советы «сердечникам»20:59
- Как выдают себя женщины, которые имитируют16:03
- Армійські дебілізми: Чим більше в армії дубів, тим "крепше" наша оборона14:16
- Вот что будет с вашим телом, если зимой вы будете спать в носках21:15
- Добровольцы покидают передовую на Донбассе: в чём причина
- Луганск содрогается от мощных обстрелов — слышно даже в центре
- Пенсии для жителей "ДНР/ЛНР": в Кабмине намерены ввести жесткое ограничение для ОРДЛО – важные подробности
- Вечернее обострение на Донбассе: террористы решились на неожиданный шаг
- «Минет от проводника»: новая «услуга» для пассажиров «Укрзализныци»
- Пенсии для украинцев из ОРДЛО: Кабмин введет серьезные ограничения
- В прифронтовой зоне возле Мариуполя погибли 12 сотрудников ДТЭК. ВИДЕО
- Обострение на Донбассе: ВСУ выстояли, армия РФ потеряла живую силу – боевая сводка
- "Может это штурм, и ВСУ наступает": Донецк напугали мощные взрывы и движение техники боевиков
- "Летел" пьяным на скорости 140 км/ч": "министр" "ЛНР" Сидоров устроил резонансное ДТП на КПП "Изварино"