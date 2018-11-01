Нумерологический гороскоп на ноябрь 2018 года

01.11.2018 22:25

Нумерологический гороскоп поможет вам спланировать дела на ноябрь. Советы экспертов станут незаменимыми для тех, кто хочет быстро решать проблемы и быть на шаг впереди всех конкурентов, пишет esotericblog.

Ноябрь пройдет под влиянием Единицы. Учитывая, что в этот период будет происходить много изменений в погоде и настроении людей, это число окажется довольно благоприятным практически в любой сфере.

Финансы и дела в ноябре 2018 года

Единица — это число, которое своей энергетикой помогает людям преодолевать препятствия и делать первые шаги в каких-то важных делах. Оно лишает нас страха и неуверенности, но может сделать более неосмотрительными. Это число вызывает стремление к риску, к авантюрам. По этой причине следует осторожнее производить покупки в ноябре. Повысится любознательность, поэтому можно смело тратить свободное время на обучение и повышение профессиональных навыков.

Коллективная энергия возрастет, поэтому нужно будет стремиться решать проблемы путем командной работы. Это придаст вам уверенности, потому что вы сможете почувствовать позитивное влияние совместного успеха. Что хорошо для бизнеса и работы, так это пониженная вероятность появления внезапных проблем. Единица не любит непредсказуемость.

Единица — это символ порядка и уравновешенности, поэтому не стоит проявлять бунтарский дух, а также эгоизм. Все должно быть последовательным, понятным и обоснованным. Удача в делах в ноябре будет ждать тех, кто умеет продумывать всё наперед.

В ноябре будет актуален закон притяжения, который поможет вам достичь высот в делах при помощи одной лишь уверенности в себе.

Любовь и отношения

Специалисты сайта dailyhoro.ru советуют не проводить месяц в одиночестве. Может показаться, что Единица символизирует уединение, но это совсем не так. Это число — символ начала, поэтому стоит заняться поиском любви, пригласить кого-то на свидание. Нумерологи в такие периоды рекомендуют пытаться выводить отношения на новые уровни: знакомиться с родителями второй половинки, планировать свадьбу, признаваться друг другу в любви.

Это чрезвычайно благоприятный месяц для общения с людьми и обмена личным опытом. Ноябрь — семейное время, когда выходные стоит проводить только вместе. Можно отправиться в гости к дальним родственникам или пригласить их к себе.

Общайтесь, посещайте разнообразные культурные мероприятия. Не бойтесь общения, потому что велик шанс найти общий язык даже с самыми сложными людьми. Ваши враги могут стать друзьями. Используйте это с умом, потому что нет никаких гарантий, что после ноября все не вернется в прежнее русло.

Настроение и здоровье в ноябре

Настроение — это, пожалуй, единственное, на что Единица практически не влияет. С одной стороны, это хорошо, потому что вы сможете контролировать свои эмоции без постороннего влияния. Это сделает ваше настроение предсказуемым.

С другой стороны, в поисках мотивации придется полагаться только на себя и на эффективные методы повышения энергетики и настроения. Например, можно больше времени проводить на свежем воздухе, больше заниматься спортом, окружать себя приятными людьми.

Что касается здоровья, то Единица не будет добавлять масла в огонь. Осмотрительность и спокойствие помогут сохранить хорошее самочувствие. Любые проявления импульсивности нарушат покой и привлекут неминуемые неприятности.