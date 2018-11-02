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10 навязанных запретов, о которых пора забыть
Здоровый образ жизни в последнее время стал трендом, и не последнюю очередь в нём играет питание человека. О здоровых и нездоровых продуктах рассказывают на каждом телевизионном канале, печатают в каждом журнале и, конечно же, обсуждают в соцсетях. Однако не всегда понятно, правдива ли эта информация, пишет Со вкусом.
Здоровое питание обросло загадками и мифами так, что сложно найти зерно истины. Диетологи, маркетологи и просто любители высосанных из пальца сенсаций часто подают нам лживые сведения, а мы из-за этого тратим свои деньги и ухудшаем настроение, отказываясь от любимых продуктов. Пора узнать правду!
Популярные мифы о здоровом питании
1. Кофе можно пить только утром
Необязательно вы не сможете спать, если выпьете кружечку латте в любимой кофейне вечером. Всё дело в генах, а именно в гене CYP1A2: он производит фермент, который отвечает за метаболизм кофеина. Именно от него зависит, какая чувствительность к кофеину у вас будет — высокая, обычная или низкая. Если высокая — тогда, конечно, даже утренний кофе может спровоцировать бессонницу, а если низкая — хоть на ночь пейте. Но больше всего в мире тех, кому можно пить кофе за 6 часов до сна.
Мёд нельзя греть
При нагревании в мёде действительно повышается содержание условно канцерогенного гидроксиметилфурфурола. Но он далеко не на первом месте по его содержанию. Кофе, выпечка, варенье, сухофрукты, молочные продукты и натуральные соки, особенно гранатовый — везде уровень этого вещества гораздо выше, чем в мёде. Но всё равно это не критично, ведь чтобы нанести урон организму, вышеперечисленные продукты нужно есть килограммами.
Для борьбы со свободными радикалами нужно есть только определенные фрукты
Справиться с окислителями могут только определенные суперфуды — часто слышим мы от диетологов. Или от маркетологов? Антиоксиданты содержатся в любой растительной пище, включительно с картошкой, а вот их влияние на человеческий организм до конца не исследовано.
Газированные напитки — источник заболеваний ЖКТ и остеохондроза
Углекислый газ сам по себе не только не вызывает гастрит, но и помогает наладить пищеварение и даже похудеть, так как он наполняет желудок и вызывает ощущение сытости. А проблемы со здоровьем вызывает сладкая газировка, в которой содержится сахар и ортофосфорная кислота. Так что смело пейте любимую минералку!
Наш организм часто нуждается в детоксе
Конечно же, в нашем организме часто скапливаются токсины, но обычно он в состоянии справиться с ними сам, от нас требуется только вода и растительная пища. А вот производители детокс-продуктов хоть и провели масштабные рекламные кампании, но научно доказать пользу своих товаров не смогли.
Вместо поваренной соли нужно использовать полезную экзотическую
Рынок предлагает нам и морскую, и гималайскую, и иранскую, и прочие виды разноцветной соли со всех уголков мира. Но на самом деле почувствовать разницу вы сможете только в том случае, если замените розовой, черной или какой-либо другой солью не только поваренную соль, но и все остальные продукты в своем рационе. Единственная соль, которая действительно поможет вашему организму, — обычная йодированная.
Нужно исключить красное и переработанное мясо из рациона из-за того, что оно вызывает рак
Во-первых, многие путают переработанное и прошедшее тепловую обработку мясо. Переработанное — это промышленные колбасные изделия и копчености, они действительно не лучшим образом влияют на организм. А вот вареное, тушеное мясо или сочный стейк вреда не принесут. Что касается красного мяса, то оно, как и мёд, относится к списку «вероятно вызывающих рак», то есть окончательно его вред не доказан. Если очень переживаете, ограничьте его потребление до 70 г в день.
Дрожжи — искусственные, нужно заменить их закваской
Природные дрожжи использовались человечеством с незапамятных времен, поэтому со временем оно научилось выращивать их самостоятельно и приспосабливать к собственным нуждам, но никак не создавать в химической лаборатории. А закваска, которую предлагают поклонникам здорового питания, не что иное, как дрожжевые грибы. Просто их вырастили и выкормили самостоятельно, а не на предприятии.
Майонез — взрывная смесь жира и холестерина
Майонез действительно жирный продукт. Но его жирность — от 50 до 80 %, в то время как жирность оливкового или кунжутного масла, которым предлагают его заменять, — от 95 до 99 %! Что касается холестерина, его содержание в яйце невелико, так что об этом можно не переживать. Как и о консерванте Е 200, который добавляют в качественный майонез, — главное, чтобы у вас не было на него аллергии. Всем остальным подойдет домашний майонез или нежирный йогурт без добавок.
Птицу нужно готовить без кожицы
Причина всё та же: высокое содержание жира и холестерина. Хотя на самом деле кожа богата ненасыщенными жирными кислотами, которые понижают содержание вредного холестерина. Также в ней много коллагена и гиалуроновой кислоты, что помогает поддерживать в хорошем состоянии кожу, мышцы и суставы.
Как видите, многие из этих утверждений оказались мифами.
Теги: Донбасс, запрет, продукты, миф
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