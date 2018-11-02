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Вот как узнать, кто конкретно следит за вами через смартфон!
Какую бы работу мы не выполняли, главным приоритетом остаётся безопасность, пишет lifter.com.ua
Под безопасностью подразумевается защита от вреда и прочих нежелательных последствий. Всем в мире нужна безопасность. Даже смартфонам.
Мы используем смартфоны для игр, звонков, чатов и т. п., но задумываемся ли мы об угрозах безопасности?
Без паники! Мы вам поможем!
Эти коды помогут вам определить, защищены ли ваши данные, и не следит ли кто-то за вашим смартфоном.
*#21#
Эта комбинация цифр и символов позволяет узнать, подключена ли на вашем смартфоне переадресация звонков, СМС и других сообщений. Наберите этот код, и на экране высветится номер, куда осуществляется трансфер данных, и статусы по разным видам переадресации.
Вспомните: не одалживали ли вы мобильник незнакомым людям, пусть даже для одного звонка? Если да — есть риск, что сведения о вашем месте проживания, распорядке дня, круге общения могли утечь к посторонним. Под угрозой рискуют оказаться и средства вашего электронного кошелька, если вы пользуетесь им, заходя через пароль с мобильного.
*#62#
Этот код показывает, куда с вашего телефона перенаправляются входящие вызовы и СМС, когда другие абоненты не могут до вас дозвониться. В лучшем случае звонки будут переадресовываться в формате голосовой почты на один из номеров вашего сотового оператора.
##002#
Набрав эту комбинацию, вы сможете отключить все виды переадресаций, которые прежде были настроены на вашем телефоне. Код универсален и действует для всех смартфонов.
Очень рекомендуем вспомнить о нем перед тем, как ехать в другую страну или регион: тогда, оказавшись в роуминге, вы не будете терять деньги, которые перестанут списываться за звонки, по умолчанию переводящиеся на голосовую почту.
*#06#
Код, дающий сведения об идентификационном номере телефона, так называемом IMEI (International Mobile Equipment Identifier).
Зная цифры международного идентификатора, можно, например, найти телефон, который был у вас украден: ведь аппарат при любом включении автоматически передаёт свой IMEI в сеть мобильного оператора, независимо от того, находится ли в смартфоне ваша сим-карта или уже чужая.
Как защититься от преступников и шпионов:
Используйте мессенджеры, полностью закрытые для посторонних: Telegram, Chare, Wickr, Signal.
Не устанавливайте на телефон незнакомые программы, следите за всеми установленными приложениями и по возможности пользуйтесь многоступенчатыми системами блокировки. Не переходите по подозрительным ссылкам и не заряжайте телефон от подозрительных «бесплатных» точек.
Отслеживать телефоны имеет право только ваш мобильный оператор, и то только с вашего согласия. Сайты и приложения, предлагающие вам отследить местонахождение других людей, принадлежат злоумышленникам. Будьте бдительны!
Вот перечень полезных кодов для Android (если у вас айфон, то извините):
*#*#4636#*#* Информация о телефоне, батарее и статистике использования.
*#*#7780#*#* Сброс настроек. Удаление только приложений.
*2767*3855# Полный сброс настроек, переустановка прошивки.
*#*#34971539#*#* Полная информация о камере.
*#*#273283*255*663282*#*#* Быстрый бэкап медиафайлов.
*#*#197328640#*#* Режим тестирования сервисной активности.
*#*#232339#*#* / *#*#526#*#* Тестирование беспроводной сети.
*#*#232338#*#* Wi-Fi Mac-адрес.
*#*#1472365#*#* Быстрый тест GPS.
*#*#1575#*#* Различные GPS-тесты.
*#*#0283#*#* Тест Loopback.
*#*#0*#*#* Тест ЖК-дисплея.
*#*#0673#*#* / *#*#0289#*#* Аудио-тест.
*#*#0842#*#* Тест вибрации и подсветки.
*#*#2663#*#* Версия тачскрина.
*#*#2664#*#* Тест тачскрина.
*#*#0588#*#* Тест датчика приближения.
*#*#3264#*#* Версия RAM.
*#*#232331#*#* Bluetooth-тест
*#*#7262626#*#* Тест GSM-сигнала.
*#*#232337#*#* Bluetooth-адрес.
*#*#8255#*#* Тест сервиса Google Talk.
*#*#1234#*#* Информация о прошивке.
*#*#1111#*#* Версия FTA-ПО.
*#*#2222#*#* Версия FTA-железа.
*#*#44336#*#* Время сборки.
*#06# IMEI.
Теги: Донбасс, смартфон, слежка, код
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