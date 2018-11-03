Как не стоит говорить с детьми

03.11.2018 09:46

Психологи назвали ряд правил общения с детьми, которые помогут родителям существенно улучшить с ними взаимоотношения. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «24 канал».



По словам специалистов, всего существует три веских табу в процессе разговора между взрослым и ребёнком. В первую очередь, перестаньте ставить малышу ультиматумы. К примеру, если вы часто говорите чаду, что он сможет пойти погулять, пока не доест всё, что находится в тарелке, откажитесь от этой привычки. Ультиматумы делают ребёнка обозлённым и недоверчивым. Также со временем вы сможете получить такой же ультиматум из его уст в свой адрес. Во-вторых, забудьте о том, чтобы всё позволять ребёнку или наоборот постоянно запрещать. Чётко выработайте оптимальные рамки поведения малыша с учётом его и своих интересов. Кроме того, не забывайте объяснять чаду, почему что-то является неприемлемым в его поступках.



И напоследок: перестаньте делать из ребёнка «боксёрскую грушу» для словесных стычек. Не повышайте голос на малыша даже тогда, когда пребываете в крайне плохом настроении. Говорите спокойно и грамотно объясняйте ошибки ребёнка. Помните: криком вы добьётесь лишь неуважения и боязни. А вот мягкий разговор приведёт к пониманию.