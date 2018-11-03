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Ученые назвали причину появления у детей нервных расстройств

03.11.2018 10:38
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Ученые назвали причину появления у детей нервных расстройств

Ученые, работающие в Калифорнийском университете, расположенном в Лос-Анжелесе (США) обнаружили что изменение одного конкретного гена значительно повышает риск развития нейродеструктивных проблем у мышей. Как оказалось, именно ген Glut3 способен вызывать симптомы различных дегенеративных заболеваний на определенном промежутке жизненного цикла грызунов. Об этом на своих страницах сообщило издание Medical Xpress, передает replyua.net.

По словам ученых, именно вышеуказанный ген несет ответственность за транспортизацию глюкозы, которая, кстати, является наиболее распространенным источником энергии в живых организмах. Глюкоза транспортируется в клетки головного мозга и играет решающую роль в процессе роста плода, находящегося в утробе матери. 

Следует понимать, что данное исследование может значительно способствовать прорыву в лечении разнообразных неврологических заболеваний. «Результаты нашего исследования могут привести к новым представлениям о профилактике и лечении педиатрических нейродегенеративных состояний таких, как аутизм, тревожные расстройства и синдром дефицита внимания», - заявил Шерин Деваскар, ведущий автор данного исследования. 

 



Теги: Донбасс, дети, причины, нервное расстройство
 
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