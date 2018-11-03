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Употребление этих продуктов убережет от болезней сердца

03.11.2018 12:02
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Употребление этих продуктов убережет от болезней сердца

Ферментированные молочные продукты оказывают положительное влияние на липиды крови .

Исследователи Университета Восточной Финляндии пришли к заключению о том, что активное употребление ферментированных молочных продуктов мужчинами связано со значительно более низким риском возникновения коронарной болезни. В свою очередь обилие неферментированных молочных продуктов в рационе ученые связали с повышенной вероятностью ишемической болезни сердца, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthinfo.

К ферментированным молочным продуктам относятся сыр, йогурт, кефир и кисломолочные изделия. Исследовав здоровье почти 2000 мужчин, которых наблюдали в течение 20 лет, финские исследователи констатировали: фрементированные молочные продукты оказывают положительное влияние на липиды крови и тем самым защищают от проблем сердечно-сосудистого характера, включая сердечный приступ.

«Среди самых активных потребителей ферментированных молочных продуктов с содержанием жира менее 3,5%, риск возникновения ишемической болезни сердца был на 26% ниже», - сообщили специалисты.

Также они отметили, что употребление жирных ферментированных молочных продуктов, таких как сыр, не коррелировало, вопреки распространенному мнению, с риском развития болезней сердца. Интенсивное употребление неферментированных жирных молочных продуктов давало обратную картину.



Теги: Донбасс, сердце, болезни, продукты
 
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