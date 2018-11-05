Приметы и суеверия: 5 самых опасных дней в ноябре

05.11.2018 08:00

Поднять себе настроение в сложные периоды реально, если вспомнить про пять полезных способов вернуть силы. Помимо дней, когда удача к нам ближе всего, необходимо помнить и о тех днях, в которые мы лишены благосклонности фортуны, пишут Подробности.

6 ноября - тригон Солнца и Нептуна

Тригон Солнца и Нептуна сделает многих ленивыми и безынициативными. Огонь в людях может погаснуть практически полностью. Из-за этого кому-то может показаться, что его разлюбили, перестали уважать и ценить. У многих людей исчезнет желание двигаться вперед, работать или общаться. Захочется остаться в уединении и разорвать контакты. Такое ощущение плохо повлияет на отношения, на дружбу, а также на продуктивность в работе.

Лень и жалость к себе - самые страшные враги каждого из нас 6 числа. Даже самые важные дела захочется отложить и перенести. Этого делать нельзя, потому что Солнце и Нептун лишат вас удачи в тот же самый момент. Проблема этого дня состоит в том, что людям будет гораздо проще добиться поставленных целей, чем обычно, но понять это смогут лишь единицы. Это будет очень трудный день, опасный своей двойственной натурой.

11 ноября - секстиль Солнца и Плутона

Еще один аспект Солнца будет опасным в первой половине ноября. Речь идет о секстиле с самым удаленным объектом Солнечной Системы - Плутоном. В обычное время этот аспект положителен, но 11 числа он будет лишен позитива полностью. Причина - нахождение Солнца в Знаке Скорпиона, пишет dailyhoro.ru. Стоит знать, что люди в этот день станут очень ненадежными и ветреными. Это плохо повлияет на возможность совместной работы, на поиски любви и дружбы.

В этот день и в другие опасные даты можно использовать сильные заговоры на везение. Они помогут защититься от непредвиденных проблем. А 11 ноября спасти от неурядиц может также правильное планирование дел. Астрологи советуют не ввязываться в авантюры и не брать деньги в долг. Лучше просто отдохнуть в это воскресенье, забыв о делах.

17 ноября - квадратура Меркурия и Нептуна

Квадратура - далеко не самый тяжелый и неблагоприятный аспект, однако в этот день Меркурий начнет свое ретроградное движение. Он спутает всем карты и создаст сильнейший энергетический диссонанс. В этот день хуже будет работать память людей, понизится работоспособность, могут появиться новые страхи или комплексы. Начало обратного движения этой быстрой и горячей планеты - вестник беды во всех сферах жизни.

Квадратура будет плоха тем, что вызовет появление сильной неуверенности у людей. Нептун ведает чувствами, а Меркурий - продуктивностью и общением, поэтому все эти сферы окажутся под ударом 17 числа. Будьте предельно осторожными в общении с незнакомцами, а также в ходе покупок. Не стоит давать никому пустых обещаний в этот день, а также бросать начатое на половине пути.

19 ноября - Луна в Овне

Этот день будет гораздо опаснее, чем Полнолуние. Фаза роста и пребывание в Овне - это плохая смесь, но в этот день импульсивность или недовольство окружающим миром могут выйти на совершенно иной уровень. Любые отношения, даже самые прочные, окажутся под ударом. Возможны предательства, разочарования, ссоры и конфликты. Чтобы предотвратить это, потребуется умение очищаться от негатива и ставить энергетические блоки. В этом могут помочь физические упражнения и концентрация на позитивных мыслях.

Злоупотреблять физическими нагрузками не стоит, потому что Овен и растущая Луна не поспособствуют восстановлению энергии. Если вы почувствуете, что усталость наступает вам на пятки, смените обстановку. Не зацикливайтесь на неприятностях, чтобы не потерять удачу.

23 ноября - полнолуние в Близнецах

Полнолуние создаст целый ряд проблем, связанных с памятью, настроением и мотивацией. Не стоит обращать внимание на критику 23 числа. Пропускайте мимо ушей чужое мнение относительно ваших ошибок. 23 ноября - пятница, поэтому не нужно копить в себе обиду и презрение, потому что таким настроением можно легко испортить себе и близким все выходные.

В такие дни обостряются переживания, поэтому не нужно рыться в прошлом. Устремите свой взгляд в будущее, сосредоточьтесь на том, что происходит именно сейчас. Научитесь принимать людей такими, какие они есть, чтобы это Полнолуние не заставило вас изменить свое мнение о ком-то на незаслуженно негативное.

Источник: https://from-ua.com