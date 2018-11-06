"Пророссийская" риторика Хуга: нежелание решать проблемы или подыгрывание России

06.11.2018 18:28

Военные эксперты Александр Полищук и Олег Стариков дали свою оценку громкому заявлению Александра Хуга по агрессии РФ и роли Миссии ОБСЕ в конфликте на Донбассе в целом. Роль ОБСЕ в конфликтах, в том числе и на Донбассе, преувеличена. Миссия способна на большее, а Украине надо активнее оспаривать результаты наблюдений сотрудников миссии, отчеты, настаивая на пересмотре некоторых результатов и выводов в отчетах, чтобы доказать присутствие России на Донбассе и российскую агрессию, пишет "Сегодня".

И заявления Александра Хуга, сделанное им в СМИ о том, что российские военные присутствуют на Донбассе, а саму Россию он не считает агрессором, говорят о том, что Украина явно "недорабатывает" в вопросах отстаивания своей позиции. По мнению Александра Полищука, бывший первый заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг в своей должности ничем себя не показал с конструктивной точки зрения кроме дистанцирования от проблем, связанных с российской агрессией против Украины на Донбассе, и которые тот должен был бы решать. "Хуг играет в такую игру, мол, вы нам не можете доказать то, что бы мы не хотели, чтобы вы нам доказывали. Думаю, что замена Хуга произойдет на более нормального человека, который представляет Великобританию и который является более опытным, чем первый замглавы СММ ОБСЕ, и это должно как-то повлиять на эффективность работы миссии. Потому что Хуг себя ничем не зарекомендовал, кроме дистанцирования от проблем, который он должен был решать (на оккупированном Донбассе. – ред.) и таких неоднозначных заявлений, которые нельзя оценивать, как попытку помочь Украине или решить проблемы в ОРДЛО", – подчеркнул он. Как напомнил Полищук, ОБСЕ за всю историю своего существования "не может похвалиться ни одной успешной операцией, которую она провела где бы то ни было", а роль организации в якобы урегулировании ситуации в Крыму в начале 90-х годов, когда с подачи РФ на полуострове пытались провести референдум и были угрозы кровопролития, явно преувеличена. И тогда ситуацию удалось урегулировать по большому счету только усилиями новых украинских властей. "Если же говорить о ситуации с привлечением в 2014 году СММ ОБСЕ на Донбасс, мы видим, что большое количество членов этой миссии в той или иной мере подпадают под влияние россиян и которые, собственно, формируют видение миссии. Поэтому она выступает с такими (обтекаемыми и пророссийскими. – Авт.) заявлениями. Когда я консультировался со своими коллегами, которые принимали участие в совместном координационном комитете, они абсолютно честно и откровенно говорили, что ОБСЕ фактически не занимается четкой фиксацией фактов – кто, когда, по каким объектам стреляет. Наблюдатели пытаются все это делать так: скажем, слыша какие-то разрывы и, приблизительно ориентируясь, что это может быть или украинская сторона, или может быть российская сторона, потом об этом рапортуют. То есть свою вовлеченность они свели до минимума. И при этом они ссылаются на мандат, который, действительно, говорит о том, что это мониторинговая миссия и должны беспристрастно фиксировать нарушения с обеих сторон", – пояснил эксперт. Кроме того, как добавил Полищук, потери, которые в прошлом году понесла СММ, повлияли на саму атмосферу внутри миссии, поэтому наблюдатели еще меньше хотят быть вовлеченными в мониторинговые процессы по ситуации с безопасностью на оккупированных территориях. "Им, конечно, приятнее сидеть в Киеве, откуда формировать какую-то позицию относительно того, есть или нет присутствие российских войск на территории неподконтрольного Донбасса. Но мы знаем, что россияне не скрывают этого присутствия. Там находится два сформированных Россией армейских корпуса, которые организационно входят в структуру вооруженных сил РФ. На командных должностях там находятся российские офицеры. Эти два корпуса подчинены Южному военному округу РФ. Какие еще нужны свидетельства присутствия армии РФ на Донбассе?! Так, неоднократно украинская сторона предоставляла СММ ОБСЕ документы, например, удостоверения российских офицеров, военнослужащих, и т.д., но это все игнорируется", – добавил военный эксперт. В свою очередь, как отметил военный эксперт Олег Стариков, все претензии Украины, которые есть к объективности информации СММ ОБСЕ по Донбассу, могли бы активнее решаться по инициативе Киева посредством специального механизма обжалования. "Например, если Украина считает что, в отчетах миссии содержится что-то не то, то почему наши дипломаты в Министерстве иностранных дел через секретариат ОБСЕ не оспаривают мониторинговые данные миссии по той или иной ситуации?! Об оспаривании Украиной информации СММ ОБСЕ я не разу не слышал. Это говорит о том, что или в нашем МИДе не дорабатывают, или в отечественном внешнеполитическом ведомстве полностью согласны с этими отчетами, которая дает СММ. Считаю, что винить никого не надо, а только самих себя. Или мы с помощью международных механизмов признаем и начинаем устранять это, или мы оспариваем. Повторюсь, что за 4 года об использовании Украиной механизма оспаривания я не слышал", – отметил он. Напомним, в Кабмине осудили ОБСЕ за абсурдные выводы по Донбассу. Ранее Александр Хуг шокировал всех заявлением, что не считает Россию агрессором.