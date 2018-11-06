Выборы, Донбасс и патриотизм

06.11.2018 17:32

Выборы в Украине состоятся только в 2019 году, однако отечественное медиапространство лихорадит уже с середины 2018 года. И тема Донбасса ожидаемо стала одной из топовых в предвыборной гонке, которая, как легко заметить, стартовала еще до официального объявления.

Избегая названий политических сил, кричащих с билбордов о своей исключительной порядочности и патриотичности, и заодно поливающих грязью оппонентов, – попробуем понять, что же происходит с темой оккупированных и прифронтовых территорий Донбасса.

«Освободим, вернем, восстановим»

Увы, многострадальному Донбассу, вот уже пятый год являющемуся ареной боевых действий, предстоит стать медиаплощадкой для реализации политических амбиций. Самое циничное в сложившейся ситуации, что список добрых дел, которые обещают выполнить политики в случае победы на выборах, никто не мешал осуществить на протяжении прошедших лет.

Содействовать восстановлению мира в Украине прямо или косвенно обещает каждый первый политик, претендующий на президентское кресло или же место в парламенте. Кто-то призывает написать «новую народную Конституцию», кто-то – защитить права всех угнетенных, а кто-то, по старинке: «фабрики – рабочим, землю – крестьянам»…

Вопрос в том, кто все эти годы мешал политикам добиваться такой благородной цели, как восстановление мира в Украине? Казалось бы, он-то точно выгоден всем политическим силам. Но, оказывается, нет. Делать пиар на хайповой теме войны гораздо проще, чем заниматься реальной черной работой по восстановлению мира, которая включает в себя не фотографии с блокпостов в социальных сетях, не хаотичную и довольно бестолковую раздачу «гуманитарки» электорату, не стремление «всех покарать», и не обещания, которым никто давно уже не верит.

Такая работа требует действий, первым из которых является налаживание диалога – не повышения электоральной узнаваемости той или иной политической силы, а именно диалога. Разговора гражданина с гражданином – а политики в данном случае могут быть хорошим инструментом. Поправка: если бы у них была такая цель.

К сожалению, вернуть мир в Украину, если не прямо, то косвенно политики предлагают путем «отрезания» Донбасса от остальной Украины. Мол, это уже «потерянные люди». Но политикам стоило бы иметь в виду, что эти якобы «потерянные люди» являются частью электората. Они – граждане Украины. И заслуживают уважения, сочувствия, поддержки. Заслуживают того, чтобы их мнение учитывалось (при современных средствах коммуникации наладить контакт с украинцами на оккупированной территории не так уж и сложно, – было бы желание).

Мы не знаем, когда и чем закончится вооруженный конфликт, а вот пропагандисты (очень сильные пропагандисты) действуют по обе стороны линии разграничения уже сегодня. И нужно учитывать, в каком виде до граждан Украины на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях доходят новости с «большой земли», если ретрансляторы – контролируемые Кремлем «журналисты».

Увы. Агрессивные месседжи некоторых политических сил не дают надежды на восстановление мира в Украине. Зато четко просматриваются разжигание ненависти, довольно подлая игра на чувствах и травмах, а также манипуляции. Тема Донбасса популярна как никогда, но не такой популярности хотелось бы Донбассу – и нам, его представителям и представительницам, на этих выборах лишенных права голоса.

Колбаса по 2.20 и медиаграмотность

На самом деле, выборы уже сейчас превращаются в цирк. Дрессированные, обаятельные, и в большинстве своем – весьма циничные спикеры приходят на телеканалы, и говорят о блокпостах, переселенцах, украинцах в оккупации, наказании «предателей», амнистии, исторической справедливости, военных преступлениях и небе в алмазах в случае «правильного выбора».

На самом деле, выглядит это все, как предложение той самой вожделенной «колбасы по 2.20». Или даже дешевле. Главное – колбаса будет, и ее на всех хватит. Только голосуйте. А для народа, уставшего от войны, от бессилия, от невозможности повлиять на ситуацию, остановить кровопролитие и раскол, обещания восстановить мир звучат очень заманчиво.

Да-да, конечно, народ никому якобы не верит. Но все же народ кого-то ругает на лавках у подъездов, обсуждает политические ток-шоу в очередях в поликлинику и к продуктовому прилавку, и на выборы таки пойдет. А раз пойдет – будет голосовать. За кого?

Наверное, отклик или не отклик на популистические призывы политиков зависит от индивидуального уровня гражданской сознательности, социальной ответственности и медиаграмотности. Большинство и нас не питается на помойках, принимает утром душ и моет руки перед едой. А вот над тем, чем ежедневно засоряется наш мозг, думают, увы, далеко не все украинцы.

Способность к анализу и восприятию информации очень важна, особенно в наше непростое время, когда все без исключения политические силы накануне выборов надели в вышиванки и наперебой, стараясь перекричать друг друга, поют Гимн Украины. Тем не менее, несмотря на разнообразие инструментов воздействия на психику и убеждения электората, от таких воздействий защищаться необходимо. На самом деле, мы же прекрасно видим (когда не обманываем себя под влиянием эмоций, личной травмы или злости), когда нами пытаются манипулировать.

Но тут важно понимать, что эмоциональная реакция – а именно на нее и рассчитаны все призывы на билбордах – всегда будет сильнее доводов рассудка. Тем не менее, «отключать» обиды и личную заинтересованность ради того, чтобы сохранить Украину, придется. Если, конечно, мы этого на самом деле хотим. А если хотим – начнем с того, что научимся фильтровать информацию, и не будем делить мир на черную и белую части. Оттенков много.

Но вернемся к нашим баранам, то есть, кандидатам. Лично меня давно уже раздражает, когда политики в качестве вознаграждения за «галочку» в окошке напротив их имени предлагают в будущем дешевые продукты, товары, услуги… Я бы предпочла повышение ровня, качества жизни, которое дало бы мне возможность, скажем, приобретать более дорогие вещи. Ведь это прекрасно, если новая власть улучшит нашу жизнь настолько, что рядовой украинец / украинка смогут купить машину и позволить себе не только разовую поездку в Турцию, а тур по Италии, например. Мне бы вот очень понравился тур по Италии.

Но нет. Высмеивая «совок», отрицая принципы, которыми руководствовалась советская власть, нам все-таки мастерски, виртуозно, и как-то незаметно навязывают «колбасу по 2.20». Нам ее прямо в зубы суют. Жуйте, дескать, молча. И голосуйте.

Кто виноват и что делать

Во-первых, корень зла – Российская Федерация. Именно российская сторона развязала вооруженную агрессию против Украины, и началась война, миллионы людей лишились домов, сотни тысяч – здоровья, и тысячи – жизни. Не будь российской агрессии, не было бы спекуляций на теме войны. Потому что война не случилась бы.

Но и в Украине, на мирной территории, после победы Майдана и Революции Достоинства, все-таки есть если не открытые пособники Кремля, то те, кто вольно или невольно помогает пророссийской (а иногда и российской) пропаганде проникать в самое сердце нашей страны. И самое печальное, что идеи раскола украинского общества протаскиваются в отечественные медиа, на общественные площадки и даже в парламент под украинскими флагами. Как же можно не поверить человеку в вышиванке, действительно.

И если с внешним врагом все определенно, то с внутренними – а они есть – не все так просто. Возможно, сначала стоит продумать чисто практические механизмы соединения страны в одно целое, а потом уже (если появится такая необходимость) вводить в законодательство новые термины для более точного обозначения «предателей».

Но нашим политикам не до разработки и презентации реальных программ, у которых есть шанс на воплощение в реальность. Не до выработки стратегии и тактики в достижении социально полезных целей. Нет, что вы, нам некогда. Выборы же. А на выборах «заходит» популизм.

Освободим.

Помирим.

Накажем.

Поделим.

Восстановим.

Ура. Ура. Ура.

Хорошо, но при чем тут Донбасс? Где тут про Донбасс? Где тут о реальном регионе с реальными потребностями и реальными людьми? Где тут о врачах, о коммунальной сфере, о школах и кинотеатрах, о детских площадках и функционировании канализации? Где тут о шахтах, экологической катастрофе и защите населения? Где тут о безработных, о голодных, о суицидах и убийствах ради куса хлеба?

Думаю, если политики не говорят на «неудобные» темы (то есть, молчат о проблемах, которые кажутся им неразрешимыми), то должен поговорить народ. И если вы в Киеве, и Донбасс кажется вам чьей-то чужой проблемой, которая никогда не коснется вас и ваших семей, – могу сказать одно: вы даже не представляете, какой далекой и невозможной казалась нам, на Донбассе, война.

Думайте. Выбирайте. Это просим вас мы – те, кто не может выбрать мэра города, в котором живем в течение четырех лет.

Марина Курапцева, независимый журналист, переселенка из Енакиево

для РПД «Донецкие новости»