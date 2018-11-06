Жители Донбасса требуют их освободить, а раньше проклинали

06.11.2018 15:54

У меня есть папка с фото "миртам", куда я никогда не заглядываю. Очень больно. Нереально больно. Это остатки фото моей прошлой жизни, когда-то до войны. Все фото, домашние, детские, со степей пропали, когда у меня экспроприировали комп. Кум донес, что Олена Степова, это я, Елена Степанец.

Дом разграбили соседи и кума. Дачу забрал полицай для блть хаты...Моего мира там нет и никогда больше не будет. Так как многие люди из моей прошлой жизни умерли, иные убиты, кто-то в моем телефоне записан уже как "свердловский-каневский" или вот, как мой учитель Олег Иванович Олещенко "свердловск-чернигов". Те, кто там уже передумали в русский мир. Они теперь "мы не виноваты, нас обманули, мы не этого хотели, но вы сами виноваты". И если в 2014-м они обрывали трубку, чтобы поорать - будь проклята хунта, сейчас они требуют - их освободить, не стрелять, освободить, но чтобы без биндер и не Порошенко, чтобы признать республику и не трогать их, чтобы не они виноваты, а Киев, который их слил, кинул, бросил...Я устала от претензий. И от их требования, как до войны. Вернуть им жизнь, как до войны.

Ее не будет. Как не будет тех, кто навсегда стал нашими Ангелами. Не будет наших разграбленных домов. Не будет доверия к "а вдруг пабагатому". Они хотели! Их обманули?

Им нужен мир любой ценой, и твердая уверенность, что они не понесут ответственности и наказания ни за пабагатому, ни за мы не этого хотели, ни за уплаченные оккупантам налоги, ни за оккупационную пропаганду в школах, ни за уничтоженный Донбасс.

Почему активизировались - этот вопрос интересует многих - ответ на моем блоге - гетто "процветания" стабильно уничтожает жителей ОРДЛО. Иссякли запасы долларов, заработанных при хунте. Иссякла вера в Россию - не возьмут. Иссякла вера в Украину - не загнили. Я еще в 2014-м говорила, война изменится, как и отношение пабагатиков к ситуации, только после того, как оккупация коснется их лично-физически, материально. В ОРДЛО не зарабатывают - теряют. Поэтому вот так!

Источник topfacts.top