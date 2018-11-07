Все рубрики раздела
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями16:46
- Роковые соблазнительницы: знаки Зодиака, которые могут свести с ума любого мужчину14:00
- Минздрав прогнозирует массовую заболеваемость корью в Украине12:00
- Медики подсказали, как быстро вылечить простуду без лекарств08:48
- В какие дни снятся вещие сны07:10
- Самые ревнивые знаки Зодиака18:59
- "Пророссийская" риторика Хуга: нежелание решать проблемы или подыгрывание России18:28
Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь
Этот гастрономический дуэт может заменить собой основной прием пищи.
Употребление авокадо и творога на ужин практически гарантирует похудение, утверждают специалисты на страницах журнала Cosmopolitan.
Этот гастрономический дуэт, согласно их рекомендациям, должен заменить собой основной прием пищи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на charter97.
Авокадо занимает важное место в числе жиросжигающих продуктов, особенно важных в деле похудения, отмечают эксперты. В составе авокадо содержится натуральная аминокислота L-карнитин, обладающая свойством активизировать производство энергии в клетках мышц и ускорять циркуляцию крови. Кроме того, в авокадо много фолиевой кислоты, магния и калия, которые благотворно влияют на жировой обмен. В итоге этот комплекс дает эффект метаболического ускорения – в организме повышается обмен веществ, что и обеспечивает похудение.
Тем, кто страстно мечтает стать стройнее, специалисты дали следующий совет: заменять свой ужин на 2 авокадо и 100 граммов творога. По их словам «похудение при этом гарантированно».
Отметим, что недавно проводившееся исследование ученых из Университета Флориды завершилось вердиктом специалистов о том, что творог является идеальным продуктом для употребления на ночь. Выяснилось, что творог влияет на организм практически как протеиновые коктейли – его употребление способствует похудению за счет укрепления мышечной массы.
Теги: Донбасс, здоровье, продукты, ночь
- Ни рубль, ни гривну: В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры21:30
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать21:23
- Расклады в "ДНР": "Как бы ни старались террористы, "будущее" "республики" идет ко дну", - блогер21:19
- Бодрый старт "выборов" в "Л/ДНР" - массовые фальсификации удивили даже закоренелых сепаратистов 21:01
- Новый закон Путина заставил "прозреть" сепаратистов: "Донбасс намеренно делают непригодным для жизни" 20:47
- В «ДНР» режут на металл известный завод19:20
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе 19:06
- На Донбассе провалилась мощная провокация боевиков против ВСУ19:03
- КПВВ Донбасса: Новые ограничения при перевозе товаров18:30
- 22 трупа, 25 раненых: НВФ понесли большие потери под Новоазовском18:00
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- От Матроны Московской до Павла Глобы: появились предсказания о скором катаклизме в России22:00
- Ни рубль, ни гривну: В «ДНР» нельзя обменять ветхие купюры21:30
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать21:23
- Расклады в "ДНР": "Как бы ни старались террористы, "будущее" "республики" идет ко дну", - блогер21:19
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- Бодрый старт "выборов" в "Л/ДНР" - массовые фальсификации удивили даже закоренелых сепаратистов 21:01
- Новый закон Путина заставил "прозреть" сепаратистов: "Донбасс намеренно делают непригодным для жизни" 20:47
- Кроме земли и деревьев ничего не останется: В «ДНР» вырезают рельсы на металлоллом20:32
- Худеющим на заметку: полезные продукты, которые можно есть на ночь22:38
- Почему нельзя снимать обручальное кольцо?22:18
- Назван самый опасный предмет домашнего обихода21:15
- Грипп близко: Супрун «вооружила» украинцев ценными рекомендациями16:46
- Роковые соблазнительницы: знаки Зодиака, которые могут свести с ума любого мужчину14:00
- Минздрав прогнозирует массовую заболеваемость корью в Украине12:00
- Медики подсказали, как быстро вылечить простуду без лекарств08:48
- В какие дни снятся вещие сны07:10
- Самые ревнивые знаки Зодиака18:59
- "Пророссийская" риторика Хуга: нежелание решать проблемы или подыгрывание России18:28
- В Израиле сбылось третье библейское пророчество
- Янукович и Курченко подписали приговор жителям Дебальцево: население ждет голод, нищета и безработица
- В Кремле боятся, что Донбасс превратится в огромную неуправляемую территорию
- Обстрел, бьют тяжелым. Донецк дрожит от мощных залпов
- Дончане сообщают о масштабных обысках в сети супермаркетов «Обжора»
- Боевики устроили бунт против возвращения в Украину: Ходаковский выдвинул требование
- Новая инициатива Путина "открыла глаза" сепаратистам: "Донбасс изничтожили специально"
- Снова обстрел! Донецк в огне: пожарные не могут подъехать
- В ОРДО бензин забыл об обещаниях Пушилина и подорожал
- "Хотели, как в России..." - житель Горловки рассказал о настоящей катастрофе в захваченном городе