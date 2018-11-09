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Горит лицо: о чем говорит народная примета
Каждый сталкивался с ситуацией, когда ни с того, ни с сего начинает "гореть" лицо. Народные приметы толкуют этот знак в зависимости от дня недели, в который это произошло, пишет Рotustoronnee.
В понедельник это предвещает новое знакомство или вы неожиданно получите какое-то письмо.
Во вторник - вас пригласят в гости либо вам придется встречать гостей.
В среду нужно запастись терпением и сдерживать эмоции, ведь в этот день лицо горит к ссоре с близкими людьми, кто-то затаил на вас обиду или строит козни.
В четверг горящие щеки, напротив, сулят приятные события - о вас вспоминают друзья или родственники и вскоре вам, возможно, представится возможность встретиться с ними.
В пятницу лицо горит к важным новостям, также это может означать, что кто-то тайно в вас влюблен или ищет с вами встречи.
В субботу пылающее лицо означает празднование или шумную вечеринку в кругу друзей.
В воскресенье толкование этой приметы особое. Вам нужно задуматься, все ли в жизни складывается так, как вы хотели, может быть стоит пересмотреть свои взгляды на некоторые вещи и начать что-то менять?
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, лицо, приметы, суеверие
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