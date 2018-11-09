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Приметы про цепочку: что предупреждает о беде
С нательными украшениями связано множество примет и суеверий. Личные вещи несут огромный энергетический потенциал. Используя народную мудрость, каждый сможет узнать, что уготовила ему судьба в ближайшем будущем, обращая внимания на сигналы украшений, пишут Подробности.
Приметы о цепочке
Если вы заметили, что ваше украшение потемнело или потускнело, это первый признак приближающейся опасности, связанной с вашим здоровьем. Не игнорируйте этот сигнал - обратитесь за квалифицированной помощью и обследуйтесь на предмет возможных заболеваний. Этот сигнал может говорить о негативном магическом влиянии извне: сглазе или порче. Используйте специальные ритуалы, чтобы исключить такое воздействие, и обезопасьте себя с помощью амулетов или оберегов.
Если порвалась цепочка у замужней девушки, это сулит скорую размолвку с мужем. Одинокие люди, у которых порвалось украшение, подвержены негативному влиянию. Чаще всего цепочка рвется, когда она не в силах справиться со злом, от которого вас оберегает.
Еще одна примета о порвавшейся цепочке говорит о том, что Судьба подает вам Знак об освобождении от негатива и правильном выборе пути.
Если вы потеряли цепочку, это говорит о том, что вы идете неправильным путем. Вам стоит остановиться и пересмотреть свои планы и действия, чтобы не остаться без поддержки Фортуны.
Если вы нашли цепочку, не стоит ее подбирать. Народная примета говорит о том, что этот атрибут принесет много несчастья тому, кто решится присвоить себе этот предмет. Также потерянная кем-то цепочка может быть носителем порчи и обречь вас на одиночество и невезение.
Получить в подарок цепочку - стать зависимым от чужой воли. Наши предки считали, что цепочку дарить могут только близкие родственники. Чужие люди чаще всего вместе с цепочкой навязывали свою волю новому владельцу и могли управлять его мыслями и поступками.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, приметы, суеверие, цепочка
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