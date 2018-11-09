Приметы про цепочку: что предупреждает о беде

09.11.2018 19:15

С нательными украшениями связано множество примет и суеверий. Личные вещи несут огромный энергетический потенциал. Используя народную мудрость, каждый сможет узнать, что уготовила ему судьба в ближайшем будущем, обращая внимания на сигналы украшений, пишут Подробности.

Приметы о цепочке

Если вы заметили, что ваше украшение потемнело или потускнело, это первый признак приближающейся опасности, связанной с вашим здоровьем. Не игнорируйте этот сигнал - обратитесь за квалифицированной помощью и обследуйтесь на предмет возможных заболеваний. Этот сигнал может говорить о негативном магическом влиянии извне: сглазе или порче. Используйте специальные ритуалы, чтобы исключить такое воздействие, и обезопасьте себя с помощью амулетов или оберегов.

Если порвалась цепочка у замужней девушки, это сулит скорую размолвку с мужем. Одинокие люди, у которых порвалось украшение, подвержены негативному влиянию. Чаще всего цепочка рвется, когда она не в силах справиться со злом, от которого вас оберегает.

Еще одна примета о порвавшейся цепочке говорит о том, что Судьба подает вам Знак об освобождении от негатива и правильном выборе пути.

Если вы потеряли цепочку, это говорит о том, что вы идете неправильным путем. Вам стоит остановиться и пересмотреть свои планы и действия, чтобы не остаться без поддержки Фортуны.

Если вы нашли цепочку, не стоит ее подбирать. Народная примета говорит о том, что этот атрибут принесет много несчастья тому, кто решится присвоить себе этот предмет. Также потерянная кем-то цепочка может быть носителем порчи и обречь вас на одиночество и невезение.

Получить в подарок цепочку - стать зависимым от чужой воли. Наши предки считали, что цепочку дарить могут только близкие родственники. Чужие люди чаще всего вместе с цепочкой навязывали свою волю новому владельцу и могли управлять его мыслями и поступками.

Источник: https://from-ua.com