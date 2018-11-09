Слова, которые притягивают удачу

09.11.2018 09:45

Еще в древние времена люди поняли, что слова, произносимые с убежденностью и повторяемые неоднократно, способны оказывать сильное влияние на жизнь и судьбу человека. Было замечено, что частое употребление слов с резко отрицательным значением приводит к усугублению проблем, и, напротив, преобладание в речи «положительных» слов дает человеку такую силу, что тот выпутывается из самых сложных жизненных ситуаций и добивается удачи. Наши мудрые предки использовали это наблюдение для того, чтобы сделать заговоры по-настоящему эффективными.

А современные психологи подтвердили связь того, что мы говорим, с нашим самоощущением и удачливостью. Все дело в том, что слова, часто произносимые нами, откладываются на подсознании и вызывают особую реакцию организма, влияя на наше поведение и жизнь в целом. Поэтому если проблемы не дают вам покоя, пора задуматься над тем, какие слова вы говорите чаще всего. Вот список из 10 слов, которые помогут избавиться от проблем и привлечь удачу.

Удача. Да, удача любит, когда ее зовут по имени. Но употреблять это слово нужно уверенно и только с позитивным настроем. Никаких «Ах, если бы мне улыбнулась удача…». Вместо этого нужно говорить «Я верю, что удача улыбнется мне сегодня».

Счастье. Счастье — то, к чему вы стремитесь. Напоминайте себе об этой цели каждый день и с уверенностью заглядывайте в будущее: «Я обязательно добьюсь своего счастья». Повторяя это слово, вы приблизите свою цель к себе, и через некоторое время действительно почувствуете себя счастливым человеком.

Любовь. Способность любить себя и окружающий мир — залог удачи, которая не любит зачерствевших людей. Напоминайте говорите близким о своих чувствах, и не бойтесь признаться в своей любви к миру. Скажите: «Я люблю этот мир за его красоту и возможности, которые он открывает передо мной». И мир поспешит ответить вам взаимностью.

Благополучие. Слово состоит из двух частей, и если переставить их местами, мы увидим сочетание «получать благо». Если вы будете часто употреблять это слово, и особенно если будете желать благополучия другим людям, вы действительно начнете получать благо от жизни и развернете к себе удачу.

Благодарность. Если разобрать это слово по составляющим, то получится сочетание «дарить благо». Фортуна поворачивается спиной к тем, кто способен только получать, не отдавая ничего взамен. Поэтому за свои успехи благодарите — произнося именно слово «благодарю» — близких людей, удачно сложившиеся обстоятельства, тех, кто оказал вам пусть и несущественную, но помощь, и в следующий раз удача вновь не откажет вам в своей благосклонности.

Успех. Чтобы все ваш начинания увенчались успехом, почаще произносите это слово. Таким образом вы запрограммируете себя на удачу и добьетесь желаемого.

Уверенность. Уверенность — одно из основополагающих чувств удачливых людей. Если вы поверите в себя, то Фортуна подарит вам благосклонность. Частое повторение этого слова поможет вам ощутить уверенность в своих силах, убедить себя в собственной вере, даже если поначалу вы испытывали сомнения.

Доверие. Для того, чтобы обстоятельства складывались удачно, нужно доверять жизни. Перед важным для вас делом почаще говорите о доверии: «Я испытываю доверие по отношению к жизни. Я знаю, что жизненные обстоятельства сложатся в мою пользу»

Здоровье. Залог удачи — физическое и моральное здоровье. Негативные слова, обсуждения болезней и постоянные жалобы на самочувствие не только притягивают проблемы, но и ухудшают состояние организма. А вот слово «здоровье» в положительных сочетаниях поспособствует тому, что вы будете всегда будете чувствовать себя хорошо.

Надежда. Надежда заставляет человека собрать силы в кулак и двигаться дальше даже в самых тяжелых ситуациях. Говорите «Я надеюсь на лучшее», и удача обязательно вас услышит и оправдает надежду.

Меняйте свою жизнь к лучшему, используя правильные слова. Ваше счастье — в ваших руках. Пусть Фортуна всегда одаривает вас своей благосклонностью

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru