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Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели

10.11.2018 17:25
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Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели

Благодаря астрологии легко подобрать гардероб определенных цветов на всю неделю. Выбор оттенков одежды зависит от планет, которые покровительствуют каждому дню.

Понедельник

Покровителем этого дня выступает Луна, и выбор стоит остановить на легких струящихся тканях серебристого, молочно-белого или желтоватого оттенка. Понять, какую именно одежду надеть, можно с помощью внутреннего чувства, которое возникает при виде красивой Луны на вечернем и ночном небе. Это могут быть сочные желтые, кремовые, красноватые оттенки или благородная слоновая кость.

Вторник

Во вторник энергетика воинственного Марса пробуждает страсть и активность. Цветами этого дня могут стать насыщенно-красный, кровавый и пурпурный. Можно сочетать оттенки розового, алого, малинового и даже коричневого. Неотразимый внешний вид настроит на победу не только в деловой среде, но и в личной жизни. Тем, кто находится в поиске второй половинки, во вторник стоит воспользоваться яркой цветовой гаммой, чтобы привлечь любовь.

Среда

Меркурий в среду помогает заниматься обучением, поиском информации и придает смелости для публичных выступлений. Сохранить уверенность в себе в этот день поможет одежда зеленого цвета, желтые и серые оттенки. Выбор цвета зависит от вашего настроения и желания: для кого-то идеальным станет изумрудный, а кто-то предпочтет цвет морской волны.

Четверг

Привлечь удачу в четверг можно благодаря позитивной энергетике Юпитера. Выбор оттенков в одежде стоит остановить на насыщенном синем, индиго, фиолетовом или малиновом. Строгие костюмы помогут добиться расположения начальства, а нарядные платья цвета индиго подчеркнут индивидуальность, придадут шарма и загадочности. В сочетании с малиновым этот цвет поможет найти любовь или завязать интересные знакомства.

Пятница

Венера в этот день поможет добиться расположения людей, помириться с близкими после ссоры, а также привлечь финансовую удачу: все зависит от выбора цвета в одежде. Кремовый розовый и нежный голубой помогут при знакомстве с противоположным полом. Серебристый даст возможность сосредоточиться на денежных делах, а молочный белый будет помогать при решении спорных вопросов для перемирия.

Суббота

В субботу бразды правления берет Сатурн, планета с тяжелой энергетикой. Заручиться поддержкой Фортуны в эти сутки помогут неяркие цвета: черный, серый, темно-синий. Приглушенные цвета не только спрячут от неудач, но и позволят стать незаметными для энергических вампиров и завистников.

Воскресенье

Этот день пройдет под покровительством Солнца. Сохранить позитивный настрой и привлечь удачу помогут яркие сочетания в одежде. Цветами этого дня можно считать насыщенный желтый, оранжевый и их производные. Уместным будет и красный цвет, однако делать его основным не стоит: достаточно красных аксессуаров. Можно обратить внимание на золотистый и белый цвета.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, одежда, цвет, удача
 
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