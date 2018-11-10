Чтобы привлечь удачу: правильный цвет одежды по дням недели

10.11.2018 17:25

Благодаря астрологии легко подобрать гардероб определенных цветов на всю неделю. Выбор оттенков одежды зависит от планет, которые покровительствуют каждому дню.

Понедельник

Покровителем этого дня выступает Луна, и выбор стоит остановить на легких струящихся тканях серебристого, молочно-белого или желтоватого оттенка. Понять, какую именно одежду надеть, можно с помощью внутреннего чувства, которое возникает при виде красивой Луны на вечернем и ночном небе. Это могут быть сочные желтые, кремовые, красноватые оттенки или благородная слоновая кость.

Вторник

Во вторник энергетика воинственного Марса пробуждает страсть и активность. Цветами этого дня могут стать насыщенно-красный, кровавый и пурпурный. Можно сочетать оттенки розового, алого, малинового и даже коричневого. Неотразимый внешний вид настроит на победу не только в деловой среде, но и в личной жизни. Тем, кто находится в поиске второй половинки, во вторник стоит воспользоваться яркой цветовой гаммой, чтобы привлечь любовь.

Среда

Меркурий в среду помогает заниматься обучением, поиском информации и придает смелости для публичных выступлений. Сохранить уверенность в себе в этот день поможет одежда зеленого цвета, желтые и серые оттенки. Выбор цвета зависит от вашего настроения и желания: для кого-то идеальным станет изумрудный, а кто-то предпочтет цвет морской волны.

Четверг

Привлечь удачу в четверг можно благодаря позитивной энергетике Юпитера. Выбор оттенков в одежде стоит остановить на насыщенном синем, индиго, фиолетовом или малиновом. Строгие костюмы помогут добиться расположения начальства, а нарядные платья цвета индиго подчеркнут индивидуальность, придадут шарма и загадочности. В сочетании с малиновым этот цвет поможет найти любовь или завязать интересные знакомства.

Пятница

Венера в этот день поможет добиться расположения людей, помириться с близкими после ссоры, а также привлечь финансовую удачу: все зависит от выбора цвета в одежде. Кремовый розовый и нежный голубой помогут при знакомстве с противоположным полом. Серебристый даст возможность сосредоточиться на денежных делах, а молочный белый будет помогать при решении спорных вопросов для перемирия.

Суббота

В субботу бразды правления берет Сатурн, планета с тяжелой энергетикой. Заручиться поддержкой Фортуны в эти сутки помогут неяркие цвета: черный, серый, темно-синий. Приглушенные цвета не только спрячут от неудач, но и позволят стать незаметными для энергических вампиров и завистников.

Воскресенье

Этот день пройдет под покровительством Солнца. Сохранить позитивный настрой и привлечь удачу помогут яркие сочетания в одежде. Цветами этого дня можно считать насыщенный желтый, оранжевый и их производные. Уместным будет и красный цвет, однако делать его основным не стоит: достаточно красных аксессуаров. Можно обратить внимание на золотистый и белый цвета.

Источник: https://from-ua.com