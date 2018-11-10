Как сделать, чтобы повезло: названы приметы на удачу

10.11.2018 08:39

Часто бывает, что от исхода какой-либо важной встречи или события зависит вся ваша дальнейшая жизнь. Эти 5 простых примет, помогут вам привлечь к себе удачу перед любым важным и ответственным делом, пишет from-ua.

Некоторые действия мы совершаем ежедневно, не придавая им совершенно никакого особенного значения, но в определенных ситуациях они, словно магнит, способны притянуть к человеку удачу и везение. Наши предки предавали значение мелочам, искали знаки и верили, что они способны предсказать исход некоторых жизненных событий. Если вас ожидает крупная сделка, серьезный экзамен или ответственные переговоры, воспользуйтесь приметами на удачу, чтобы увеличить свои шансы на удачное завершение важного дела.

Встаньте утром с "правильной" ноги. Не улыбайтесь, это правило действительно работает и не только перед каким-то крайне ответственным делом, а каждый день. Выработайте привычку, проснувшись, вставать с правой ноги, чтобы удача сопутствовала вам весь день. Если вы с самого утра плохо понимаете где правая, а где левая, то чтобы наверняка, вставайте сразу на две ноги, это также будет значить, что день пройдет хорошо.

Не стригитесь. Накануне важного события или деловых переговоров не стоит остригать свои волосы, так как это может не лучшим образом сказаться на вашем везении. В народе считают, что на волосах находятся знания и умения человека и остригая их, человек сам себя лишает их. В современном мире такая примета выглядит немного странно, но прислушаться все же стоит, к тому же, вам ничего не стоит посетить парикмахерскую неделей раньше, а не в канун важного события.

Держите язык за зубами. Если вам предстоит совершить какое-то важное дело или отправиться в дальнее путешествие, не рассказывайте об этом заранее, даже если вас просто распирает от желания похвастаться. Есть разные люди, кто-то порадуется, а кто-то позавидует и удача от вас отвернется, планы неожиданно рухнут и настроение будет испорчено. Так же как и на вопрос "А вы куда?" старайтесь отвечать неоднозначно либо переводите разговор на другую тему. "Счастье любит тишину", поэтому о важных моментах в жизни тоже лучше уже рассказать по факту, а не заранее.

Читайте знаки. Отправляясь на важное дело, обращайте внимание на мелочи и детали, которые вас окружают. Например, впервые, вам удалось проехать длинное шоссе на зеленые светофоры или не попасть в пробку в час пик. Такие намеки даются неслучайно и помогают нам поверить в то, что все будет хорошо и вы с легкостью справитесь с поставленной задачей, главное, не игнорировать такие знаки Вселенной.

Специальные жесты. Отправляясь на важное совещание, собеседование или переговоры, используйте жесты, которые приносят удачу. Так, например, можно в кармане скрутить фигу или скрестить пальцы, сконцентрировавшись на удачном завершении задуманного. Эти незамысловатые жесты отгонят от вас плохую энергию и привлекут Фортуну.