Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки

12.11.2018 19:28

Холодные руки и ноги могут быть симптомом опасной болезни.



Если ваши руки и ноги немеют и замерзают при малейшем похолодании, значит, с вашим здоровьем что-то не так.



Причины могут быть разные, и одна хуже другой. Но мы считаем, что обязаны вас предупредить, пишет Хроника.инфо со ссылкой на healthystyle.



1. Анемия.



Холод в конечностях часто ощущают люди низкого роста: так уж работает их щитовидная железа. Но если в последнее время вас знобит даже чаще, чем обычно, возможно, вашему телу не хватает железа. Налегайте на красное мясо, печень и рыбу.



2. Диабет или гипертония.



Эти заболевания также оказывает серьезное влияние на кровеносные сосуды тела. Из-за них «периферийные» части тела получают недостаточно крови. И это приводит к внезапному изменению температуры в руках и ногах.



3. Болезнь Рейно.



Эта проблема в большей степени характерна для женщин, а не для мужчин. Если кратко, то она ограничивает способность капилляров нашего тела принимать кровь и снабжать ею кожу.



Что нужно делать, чтобы эти тревожные симптомы никогда не повторялись?



Вот самые очевидные превентивные меры:



1. Гетры или перчатки.



Носите их чаще. Они дадут вам ощущение тепла, вы сможете избежать неприятных покалываний в теле. А со временем ощущение тепла поможет телу лучше разгонять кровь по всем своим участкам.



2. Образ жизни.



Его придется изменить. Если вы испытываете признаки анемии, избегайте этих двух опасных вещей: алкоголя и кофеина.



Наконец, вы можете попробовать сделать свое тело сильнее. Это помогает. Так что записывайтесь в спортзал.



3. Альтернативы на травах.



Можно пить настойки из разных полезных трав. Наибольшую радость для кровеносной системы доставляют кайенский перец, перечная мята, анис, корень пастернака и гинкго билоба. Они оба генерируют тепло и помогают согреться.