Доверенные Путина забрали важнейших специалистов из "ЛДНР" в Россию: Der Spiegel о разграблении Донбасса

13.11.2018 07:38

Доверенные Путина в Донбассе высосали соки из Донбасса, забрали важнейших специалистов в Россию и таким образом нанесли серьезный ущерб экономике Украины.

У них никогда не было намерения сделать из этих регионов самостоятельные республики, они использовали их только против Киева. Экономика находится в упадке, в еще работающих шахтах забойщики получают около 15 тыс. рублей, примерно 200 евро, это даже не треть зарплаты, которую получают российские горнорабочие.

Постоянно отключают электричество и воду, а также мобильную связь.

Россия все более явно задает тон в самопровозглашенных народных республиках на востоке Украины. Путину это необходимо для того, чтобы, согласно его плану, оказывать давление на Киев, - считает журналист Der Spiegel Кристиан Нееф, передает dialog.ua.

"Выборы" глав ДНР и ЛНР 11 ноября, к которым Москва якобы не имеет никакого отношения, являются скорее не "провокацией, а следствием политической халатности", исходной точкой которой стало убийство 31 августа этого года лидера ДНР Александра Захарченко, считает автор статьи.

Москва, "которая всегда атакует для лучшей самозащиты", сразу же обвинила в убийстве Киев. При этом имена мнимых "украинских диверсантов" и их покровителей так и не были названы, отмечает Нееф.

Захарченко, а также экс-глава соседней "ЛНР" Игорь Плотницкий, который также стал одним из тех, кого "убрали с пути или свергли", должны были стать гарантами мира на востоке Украины.

"Однако эти люди никогда ими не были, - утверждает журналист. - Они хозяйничали по своему усмотрению и преступным путем укрепляли свою власть. Москва с этим мирилась, чтобы поддерживать утверждение о том, что в Донецке и Луганске правят местные народные представители. Затем произошло убийство.

Вероятно, даже путинские люди не верят всерьез в киевский заговор, о чем, среди прочего, говорит и то, что с тех пор они занимаются, прежде всего, одним: проводят чистку руководства сепаратистов в Донецке. Был арестован заместитель главы правительства, его доверенные лица покинули республику "по соображениям безопасности", исчез и министр налогов и сборов. Он считался одним из ближайших друзей Захарченко".

"Бандиты" взяли власть в обеих народных республиках, уверен офицер Игорь Гиркин, который является сотрудником военной спецслужбы ГРУ и вместе со своими подразделениями начал в 2014 году войну за Донецк.

"По его словам, Донбасс "просто разграбляют". Многие убийства последнего времени, вероятно, стали частью безжалостного раздела", - передает издание. "По словам Гиркина, это вина Москвы", - продолжает Нееф.

Доверенные Путина в Донбассе высосали соки из сепаратистских республик, забрали важнейших специалистов в Россию и таким образом нанесли серьезный ущерб экономике. У них якобы никогда не было намерения сделать из этих регионов самостоятельные республики, они использовали их только против Киева". "Вероятно, это действительно так, - полагает журналист. - Вопреки всей пропаганде Россия никогда на самом деле не беспокоилась о населении сепаратистских регионов.

Экономика находится в упадке, в еще работающих шахтах забойщики получают около 15 тыс. рублей, примерно 200 евро, это даже не треть зарплаты, которую получают российские горнорабочие. Постоянно отключают электричество и воду, а также мобильную связь. (...) Убийство Захарченко пришлось Кремлю кстати. Ведь с этого момента он задает тон в Донецке". Российские чиновники подыскали и преемника Захарченко: Дениса Пушилина специально для этого возили в Москву, говорится в статье.

"По возвращении он объявил о повышении зарплат и пенсий - в России это обычное средство для успокоения народа, - отмечает Нееф. - Выдвижению кандидатур популярных личностей, имеющих свое собственное представление о будущем "народных республик", препятствовали под надуманными предлогами".

"Пушилин должен позаботиться о том, чтобы в сепаратистском регионе снова воцарился порядок, и чтобы он более-менее функционировал как обычная российская республика.

Не потому, что Россия заботится о благополучии местного населения, а для того, чтобы Восточная Украина оставалась инструментом, с помощью которого можно сеять смуту в остальной части страны. Ведь если дела у людей на востоке будут постоянно идти хуже, чем у людей на западе, они снова примут решение в пользу Украины, а не России", - считает журналист.

"Россия всегда видела только свои стратегические интересы: ей нужен Крым как военный пост против Запада и Донбасс, чтобы с его помощью оказывать давление на Киев. Добьется ли Путин таким образом успеха?" - задается вопросом автор статьи.