Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Страшно смотреть: появились последние прижизненные фото Кобзона

15.11.2018 18:54
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Страшно смотреть: появились последние прижизненные фото Кобзона

Во Всемирную сеть попали последние прижизненные фотографии недавно скончавшегося российского певца Иосифа Кобзона.
Фотографиями артиста поделилась российская актриса Алика Смехова.
В своем Instagram Алика Смехова выложила несколько фотографий со своего дня рождения, на которых запечатлен Иосиф Кобзон. Снимки датированы мартом 2018 года.
Месяц спустя, в апреле 2018-го, Кобзона госпитализировали из-за проблем со здоровьем. Уже 27 июля певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Врачи оказались бессильны: 30 августа 2018 года Иосиф Кобзон скончался.

Источник from-ua



Теги: Донбасс, фото, Кобзон, артисты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх