Страшно смотреть: появились последние прижизненные фото Кобзона

15.11.2018 18:54

Во Всемирную сеть попали последние прижизненные фотографии недавно скончавшегося российского певца Иосифа Кобзона.

Фотографиями артиста поделилась российская актриса Алика Смехова.

В своем Instagram Алика Смехова выложила несколько фотографий со своего дня рождения, на которых запечатлен Иосиф Кобзон. Снимки датированы мартом 2018 года.

Месяц спустя, в апреле 2018-го, Кобзона госпитализировали из-за проблем со здоровьем. Уже 27 июля певца подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких. Врачи оказались бессильны: 30 августа 2018 года Иосиф Кобзон скончался.

Источник from-ua