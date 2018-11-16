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Помощь другим полезна для здоровья
Учёные установили, что помогать людям полезно для физического состояния человека. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «24 канал».
Для того чтобы сделать подобные выводы, учёные провели эксперимент. Специалисты вручили участникам исследования определённую сумму денег. После этого им предложили самостоятельно выбрать сценарий своих дальнейших действий. Респонденты могли оставить полученные деньги себе, отдать их друзьям, которые имели финансовые проблемы или сделать пожертвование нуждающимся. Следующий этап предполагал исследование деятельности мозга человека в момент расставания с деньгами или их присвоения. Работу мозга проверили при помощи МРТ.
Как показали результаты, у людей, стремящихся помочь другим, начинали активно работать мозговые нейроны. Это улучшало работу мозгу, а, следовательно, положительно отображалось на общем состоянии здоровья человека.
Теги: Донбасс, здоровье, помощь
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