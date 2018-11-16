Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

Помощь другим полезна для здоровья

16.11.2018 22:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Учёные установили, что помогать людям полезно для физического состояния человека. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «24 канал».

Для того чтобы сделать подобные выводы, учёные провели эксперимент. Специалисты вручили участникам исследования определённую сумму денег. После этого им предложили самостоятельно выбрать сценарий своих дальнейших действий. Респонденты могли оставить полученные деньги себе, отдать их друзьям, которые имели финансовые проблемы или сделать пожертвование нуждающимся. Следующий этап предполагал исследование деятельности мозга человека в момент расставания с деньгами или их присвоения. Работу мозга проверили при помощи МРТ.

Как показали результаты, у людей, стремящихся помочь другим, начинали активно работать мозговые нейроны. Это улучшало работу мозгу, а, следовательно, положительно отображалось на общем состоянии здоровья человека. 



Теги: Донбасс, здоровье, помощь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх