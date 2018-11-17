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Что нужно сделать перед выходом из дома: 12 примет на удачу
Утро - самая важная часть дня, ведь от того, как оно начнется, зависит, насколько продуктивным и удачным будет весь день. Что нужно сделать перед выходом из дома, чтобы вам сопутствовала удача и везение?
Многие люди не верят в приметы и считают все это глупостями, но ни один человек не может предсказать того, как будут развиваться события в течение дня, поэтому заручиться поддержкой фортуны будет не лишним. Какие де приметы на удачу помогут избежать неприятностей и проблем?
Отправляясь в дальнее путешествие или на важную встречу, перед уходом никогда не мойте полы и не подметайте пол, иначе в пути могут случиться неожиданности, которые помешают вашим планам. - Собираясь на важную встречу или деловые переговоры, никогда не возвращайтесь домой за забытой вещью. Если же вы забыли дома что-то очень важное, то вернувшись домой, обязательно посмотрите в зеркало и покажите своему отражению язык.
Чтобы привлечь удачу и успех, перед выходом из дома погладьте угол стола.
Если выходя из дома вы столкнулись с пожилой женщиной, лучше ненадолго вернуться домой и нейтрализовать негатив, иначе неприятностей не избежать.
А повстречав на своем пути молодую женщину, обязательно поздоровайтесь с ней и улыбнитесь, это непременно принесет вам удачу.
Чтобы дальняя дорога была удачной и легкой, выходя из дома нужно обязательно присесть "на дорожку", тогда энергия дома будет вас оберегать от неприятностей.
Перед выходом из дома, непременно прочитайте молитву: "Ангел мой, пойдем со мной, Ты иди впереди, а я за тобой. Господь-Творец посреди, Господь-Спаситель Иисус Христос позади, Ангелы Божии по бокам. Спаси меня, Господи. Аминь.
- Собираясь в дальнюю дорогу на вопрос "Ты куда?" отвечайте: "На кудыкину гору". Эта фраза защитит от неприятностей, поможет призвать удачу.
- Выходя из дома, не спешите, чтобы невзначай не споткнуться, так как споткнуться об порог - к неприятностям.
- При выходе из дома, постучите о дверной косяк, и вам обязательно повезет.
- Если ждет важная дорога, положите в кошелек монетку из домашней копилки, она послужит талисманом и будет привлекать везение и фарт.
- Чтобы повезло в важный день, перед выходом поднимите все табуретки ножками вверх, это поможет привлечь удачу.
Источник kolobok.ua
Теги: Донбасс, приметы, удача, выход
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