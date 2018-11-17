Гибель Черновола, отравление Ющенко – Москва зачищала поле и все было отлично, пока не появился Порошенко, – ветеран АТО

17.11.2018 21:23

Гибель Вячеслава Черновола, скорее всего была спецоперацией не без участия чекистов. Отравление и широкая кампания дискредитации президента Виктора Ющенко происходили на наших глазах, но мало кто из нас это осознавал. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет ветеран АТО, блогер Валерий Прозапас.

Он отмечает, что так Кремлем зачищалось политическое поле Украины под выгодных для него кандидатов – Януковича с его подписанием «харьковских соглашений» и неподписанием ассоциации с ЕС, Тимошенко с ее «газовыми контрактами» под «хихи» с Путиным. Теперь провернуть подобный сценарий выбора без выбора мешает фигура президента Петра Порошенко. И против него используется тот же испытанный метод – тотальная информационная атака, фейки, унижения достижений, нагнетание истерии. Еще обвинения буквально во всех проблемах страны из уст тех, кто десятилетиями сам был при власти, но не показал и доли его результатов.

Ветеран АТО отмечает, Москва снова может использовать эту отвратительную черту украинского «электората» - короткую память и отсутствие устойчивости к объективным трудностям. И, если так случится, мы снова пойдем по кругу «нас все предал и обидели», но это будет заслуженная расплата за неумение видеть очевидное.