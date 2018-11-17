Ученые рассказали о неожиданной пользе ожирения

17.11.2018 12:30

Люди, которые страдают ожирением, лучше реагируют на борьбу со злокачественными опухолями. Об этом рассказали американские ученые, пишет ДонПресс.

Они провели ряд исследований и выяснили, что люди с ожирением больные раком, быстрее реагируют на препараты, стимулирующие иммунитет.

Оказывается, что лишний вес провоцирует рост рака через те же соединения, на которые нацелена иммунотерапия.

Стоит напомнить, ожирение возникает из-за пассивного образа жизни с малой физической активностью, чрезмерного потребления жиров, углеводов, соли, алкогольных и сладких напитков, приема пищи в ночное время, недосыпания, стрессов, приема гормональных и психотропных лекарственных средств.