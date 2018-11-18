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Что должно быть на новогоднем столе-2019

18.11.2018 18:19
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Что должно быть на новогоднем столе-2019

Наступающий 2019-й по восточному гороскопу - год Желтой Земляной Свиньи или Кабана, пишет КП в Украине.
Всего в восточном гороскопе 12 зверей, как и знаков Зодиака. Это Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, Петух, Собака и Кабан. По легенде, они идут в таком порядке, потому что именно так пришли к Небесному императору, когда тот призвал их к себе. В подарок за то, что на своем пути они смогли преодолеть широкую реку, каждый из них получил себе по году в управление.
Кроме животных, восточный гороскоп имеет в основе пять стихий: Земля, Дерево, Огонь, Металл и Вода. Именно из этой пятерки, согласно верованиям древних китайцев, состоят все живые существа и предметы в мире. Каждой стихии соответствуют свои цвета. У Земли это жёлтый или коричневый, символизирующий надёжность и постоянство.
Новогодний стол-2019 должен быть богатым и разнообразным. Гостей нужно угощать интересными закусками, мясными блюдами, фруктами и десертами. Блюд из свинины лучше избегать из уважения к хозяйке наступающего года, однако можно оформить приготовления в виде свинки как на фото.
Новогодний стол и блюда стоит сделать в природных оттенках Земли – желтом, коричневом, зеленом. А красоты и блеска придать с помощью золотых и красных деталей.



Теги: Донбасс, свинья, блюдо, стол, Новый год
 
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