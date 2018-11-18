Когда ЗОЖ не во вред, или Как не умереть в тренажерном зале

18.11.2018 12:04

Не так давно Мариуполь всколыхнул несчастный случай, который произошел в тренажерном зале на 23 мкр. 36-летняя мариупольчанка скончалась во время занятий на TRX-петлях. Как оказалось, у женщины были серьезные проблемы с сердцем. Не исключено, что ее смерть во время тренировки - просто совпадение. Тем не менее, эта история заставила нас задуматься, а насколько безопасен спорт? Как сделать так, чтобы тренировки были не во вред? И где та самая черта, за которой заканчивается ЗОЖ и начинаются опасности профессионального спорта?

Вот об этом 0629 и решил поговорить с людьми, вовлеченными в спортивную тему.

Здоровый образ жизни становится модным в последнее время не только в мире, но и в Украине. ЗОЖ набирает обороны, становится трендом и атрибутом молодого и преуспевающего человека. Сегодня молодые люди, в отличие от своих родителей, все чаще задаются вопросами: что надо употреблять в пищу, какой образ жизни вести, чтобы жить дольше. Правильное питание, диеты и программа тренировок в тренажерном зале или в спортивных секциях – это одни из самых обсуждаемых тем среди молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет.

Однако не всем людям и далеко не всякие нагрузки полезны.

Знаменитая спортсменка Руслана Краснова, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу, считает, что заниматься спортом человек должен в меру своих сил. Недавно она завоевала “золото” на чемпионате Европы, на котором в троеборье взяла третье место с итогом 490 кг. А сейчас является совладельцем одного из спортивных клубов в Приморском районе, где тренируется сама и тренирует других.

“Во-первых, каждый человек, который пришел в спортзал, должен понимать, что это не шутки. Тут ты имеешь дело с "железом", и нужно обследоваться у врача, перед тем как начинать тренировки”, - говорит Руслана. По ее словам, важно хотя бы раз в полгода проходить полное медицинское обследование, а не руководствоваться только тем, как ты себя чувствуешь сегодня.

Краснова уверена, что ответственность за жизнь и здоровье в тренажерном зале, кроме тренеров и владельцев спортклуба, лежит на самом человеке, и чтобы не подставлять других, он должен сам понимать риски для своего здоровья. Однако и профессиональный тренер должен иметь индивидуальный подход к каждому занимающемуся.

“К примеру, человек приходит на тренировку, и я вижу, что он чувствует себя эмоционально либо физически не на все 100%. Я, разговаривая с ним, узнаю, что случилось, может какие-то проблемы или влияние плохой погоды, и тогда занимаемся, как говорится, по чуть-чуть”, - рассказывает она.

Если нет желания заниматься сегодня (кроме случаев откровенной лени), то лучше тренировку пропустить, считает тренер.

Руслана Краснова согласна, что в Украине действительно появилась мода на ЗОЖ, но люди не всегда понимают, как именно им нужно заниматься правильно.

“Если человек не имеет представления о спорте вообще и посмотрел какие -то ролики в интернете, то так начинать заниматься нельзя. Нужно взять индивидуального тренера либо хотя бы посоветоваться с кем-то более опытным, если не хочешь переплачивать”, - рассказывает Руслана Краснова.

“Здоровое сердце важнее красивой оболочки”, - уверена спортсменка. Руслана рассказывает, что ведение здорового образа жизни, сбалансированное питание и активный образ жизни однозначно влияют на продолжительность жизни человека, но на этом не нужно зацикливаться.

“Когда голова забита только спортом – это тоже не то. Нужно и вредненькое иногда кушать, иначе зачем тогда жить без удовольствия?” - с улыбкой говорит Руслана Краснова.

Опытный инструктор по общей физподготовке Вячеслав Булгаков ходит в тренажерный зал сам, участвует во всевозможных соревнованиях и дает рекомендации новичкам. Несмотря на свой возраст, он привык “отдыхать” в качалке, с легкостью поднимая гири и штанги такого веса, вдумываясь в который, начинает кружится голова.

“Для не профессионального спортсмена самое главное – это постепенное увеличение нагрузок. Это принцип “линейного разгона”. Придя в зал, нужно начать с легкой разминки и в целом изучить вначале технику выполнения упражнений, что является залогом отсутствия травм”, - рассказывает тренер в перерыве между своей тренировкой.

Вячеслав считает, что тренированность – это, по сути, адаптация тела к каким-то определенным нагрузкам, но в этом деле легко перейти черту и от обычных тренировок “залезть в физиологию” ради результата. “Именно тогда могут происходить всякие печальные вещи. Конечно, люди в залах умирают редко и часто по причинам, по которым они могли умереть при любой физической нагрузке, не обязательно в “тренажерке”, но травмы случаются от несоизмеримости своих сил”, - говорит он.

Вячеслав считает, что часто заниматься в зал приходят люди с не оптимальным здоровьем, и физические нагрузки могут усугубить проблемы.

“Каждый занимающийся должен рассказать тренеру о своих проблемах. Если есть позвоночные грыжи, к примеру, – запрещены осевые нагрузки (те, где есть давление на позвоночник, - прим. ред. ). Если проблемы с почками – то о так называемой “диете культуристов”, где есть повышенное содержание белка, – не может быть и речи. Мощностные и резкие нагрузки могут снизить и без того плохое зрение”, - дает профессиональные советы инструктор.

Основным фактором риска для занимающихся спортом Вячеслав Булгаков назвал гипертонию и проблемы с сердцем. Именно эти заболевания могут стать причиной летального исхода.

“При работе с большим весом давление повышается. А если у человека ломкие, нездоровые сосуды – то легко можно получить “инсульт-привет”, - говорит он. - Показателем того, что человек берет вес при тренировке больше желательного, является одышка, покраснение глаз и задержка дыхания".

Инструктор советует мониторить давление по нескольку раз в день и чаще прислушиваться к себе.

“Прежде чем наступают какие-то серьезные проблемы с сердцем – оно подает сигналы. К примеру, резко пробивает пот, а перед инфарктом возникает страх смерти. Это “последние звоночки”, а первый – тошнота при тренировке. Если становиться тошно – то перебор”, - говорит Вячеслав Булгаков.

Самым простым способом сохранять себя в форме тренер считает пешие прогулки по свежему воздуху. “Это нормальная аэробная нагрузка для человека. Ходьба по ступеням – это более экстремальная. Если поднимаешься без одышки на 4 этаж – это показатель здорового сердца, а если нет – то нет... ”

Медики в свою очередь также дали свою профессиональную оценку показателям здорового образа жизни. По их мнению, к занятиям в тренажерном зале нужно подходить весьма осторожно и начинать только после консультации со своим семейным врачом.