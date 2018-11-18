Новогодний стол: этот предмет привлекает в дом бедность

18.11.2018 15:17

Вы наверняка не один раз слышали, что пустым бутылкам на столе не место. Эта народная примета настолько укоренилась в сознании наших бабушек и дедушек, что стала уже неотъемлемой частью любого застолья. И даже многие из тех, кто не относит себя к разряду суеверных людей, автоматически забирают пустую бутылку со стола, не замечая этого, пишет sovkusom.

Так почему же мы это делаем? Неужели пустая бутылка на столе может настолько сильно колоть глаз, что мы сразу же прячем ее подальше? Давайте разбираться! Существует три интересных объяснения этой народной примете.

Почему нельзя ставить пустую бутылку на стол

Суеверия

Оказывается, бытует мнение, что пустые бутылки на столе привлекают в дом бедность. Если же на столе задерживается пустая бутылка, хозяевам дома в скором времени будет нечем накрыть этот самый стол. Также считается, что подобными свойствами обладает вся пустая посуда.

С давних времен в народе верят, что в пустых бутылках заводятся нечистые духи, затем они приносят беды и разочарования хозяевам. А некоторые даже считают, что ненаполненная бутылка – символ, указывающий гостям на дверь.

С исторической точки зрения

Эта версия звучит убедительней предыдущей. История гласит, что в начале девятнадцатого века русские казаки, прибывшие во Францию по военным делам, частенько заглядывали в местные бары. В былые времена французы выписывали посетителям питейных заведений счет, глядя на количество пустых бутылок на столе. Здесь-то казаки и разработали свою хитрую схему: они просто прятали большую часть пустых бутылок, чтобы за них не платить.

Из практических соображений

Если подумать, несложно догадаться, что пустые бутылки могут просто занимать свободное пространство на столе и мешать гостям. Также ненаполненную емкость очень просто уронить и разбить.