Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо

18.11.2018 17:43

В этом году приготовление традиционного новогоднего блюда — салата «Оливье» будет стоить дороже на 28%, или на 36 грн по сравнению с прошлым годом.

«Чтобы приготовить салат, понадобится 600 г отварного картофеля, 250 г отварной моркови, 200 г лука и 600 г вареной колбасы. Кроме того, 8 яиц, 500 г соленых огурцов, банка консервированного горошка и упаковка майонеза, соль по вкусу. В ноябре 2017-го приготовить 3 кг салата стоило 130,2 грн. В этом году цена выросла до 166,2 грн», — написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Так, в прошлом году 250 г моркови стоили 1,6 грн, в этом — 3 грн. За 200 г лука сейчас платим 2,1 грн, в прошлом году — 1 грн, свидетельствуют данные Госстата.

«Вареную колбасу прошлого года продавали по 74,8 грн за кг. В этом — 91,2 грн. Банка 500 г солено-маринованных огурцов прошлого года стоила 24,3 грн. В этом — 35,2 грн. Консервированный зеленый горошек подорожал с 23 6 грн до 32,4 грн. Майонез — с 12,4 грн до 15 грн за упаковку», — говорит Дорошенко.

Источник mhub.top