Все рубрики раздела
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо17:43
- Новогодний стол: этот предмет привлекает в дом бедность15:17
- Гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака: самое время для любовных отношений12:30
- Когда ЗОЖ не во вред, или Как не умереть в тренажерном зале12:04
- Гибель Черновола, отравление Ющенко – Москва зачищала поле и все было отлично, пока не появился Порошенко, – ветеран АТО21:23
- В чем встречать Новый, 2019-й, год по знаку зодиака18:41
- Эгоизм «хитровывернутых патриотов», или чего хотят «евробляхеры»16:26
- Что нужно сделать перед выходом из дома: 12 примет на удачу15:08
Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо
В этом году приготовление традиционного новогоднего блюда — салата «Оливье» будет стоить дороже на 28%, или на 36 грн по сравнению с прошлым годом.
«Чтобы приготовить салат, понадобится 600 г отварного картофеля, 250 г отварной моркови, 200 г лука и 600 г вареной колбасы. Кроме того, 8 яиц, 500 г соленых огурцов, банка консервированного горошка и упаковка майонеза, соль по вкусу. В ноябре 2017-го приготовить 3 кг салата стоило 130,2 грн. В этом году цена выросла до 166,2 грн», — написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Так, в прошлом году 250 г моркови стоили 1,6 грн, в этом — 3 грн. За 200 г лука сейчас платим 2,1 грн, в прошлом году — 1 грн, свидетельствуют данные Госстата.
«Вареную колбасу прошлого года продавали по 74,8 грн за кг. В этом — 91,2 грн. Банка 500 г солено-маринованных огурцов прошлого года стоила 24,3 грн. В этом — 35,2 грн. Консервированный зеленый горошек подорожал с 23 6 грн до 32,4 грн. Майонез — с 12,4 грн до 15 грн за упаковку», — говорит Дорошенко.
Источник mhub.top
Теги: Донбасс, салат "Оливье"
- Дончане получили более 14 миллионов гривен субсидий
- В Мариуполе разоблачили крупную ОПГ, обворовывавшую предприятия
- "Донбассэнерго" продадут. Но на жестких условиях
- В Донецке президент Чехии устроил разнос подчинённым и предложил построить пивзавод (ФОТО + ВИДЕО)
- Деньги жителей Донбасса в 2014 году: на коне или под конём?
- На Донетчине рост производства составил 0,7%
- ОБСЕ: Пассажиры около 50 автомобилей ночевали в очереди у блокпоста боевиков22:31
- В Украине будет создана новая база переселенцев22:02
- Некий сбой: Переселенке дважды приостанавливали пенсию из-за попадания в список «Аркана»20:34
- "День тишины" в Луганске20:04
- В ОРДО предупредили о «крупной диверсии» на горловском «Стироле»19:03
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются18:36
- Окупанти "накрили" захисників України "хмарою" великокаліберних мін16:00
- Нет света, воды, денег! Нечего есть! Боевик «ЛНР» рассказал о безрадостной жизни15:26
- Власти «ДНР» предупредили жителей о взрывах14:53
- Стало известно о страшных пытках и мучениях людей на КПВВ НВФ под Марьинкой14:39
- ОБСЕ: Пассажиры около 50 автомобилей ночевали в очереди у блокпоста боевиков22:31
- В Украине будет создана новая база переселенцев22:02
- В ООН безотлагательно призвали решить проблему с пенсиями для переселенцев21:30
- Синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды21:04
- Некий сбой: Переселенке дважды приостанавливали пенсию из-за попадания в список «Аркана»20:34
- "День тишины" в Луганске20:04
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- В ОРДО предупредили о «крупной диверсии» на горловском «Стироле»19:03
- Под Торезом перекрыта трасса. Взрывы продолжаются18:36
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Какие знаки Зодиака настоящие исчадия ада19:34
- Что должно быть на новогоднем столе-201918:19
- Новый год без Оливье? Сколько сейчас стоит приготовить популярное блюдо17:43
- Новогодний стол: этот предмет привлекает в дом бедность15:17
- Гороскоп на 18 ноября для всех знаков зодиака: самое время для любовных отношений12:30
- Когда ЗОЖ не во вред, или Как не умереть в тренажерном зале12:04
- Гибель Черновола, отравление Ющенко – Москва зачищала поле и все было отлично, пока не появился Порошенко, – ветеран АТО21:23
- В чем встречать Новый, 2019-й, год по знаку зодиака18:41
- Эгоизм «хитровывернутых патриотов», или чего хотят «евробляхеры»16:26
- Что нужно сделать перед выходом из дома: 12 примет на удачу15:08
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года
- Власти "ДНР" не выпускают людей из Донецка в Украину на блокпостах - люди напуганы, ситуация тревожная
- Ходаковский объяснил, как будет распределено «пустующее жилье» в ОРДО
- «Расстреливают репрессированных?». Дончане сообщают о стрельбе в Калининском районе
- Як сніг "засипав" "націоналізовану" "Донбас Арену" в окупованому Донецьку
- Его фильмы знают все: умер легендарный советский актер
- Замерзающие жители Луганска боевикам: "Не говорите нам теперь о "плохой" Украине, она над нами так не издевалась"
- Включение Мариуполя и Краматорска в состав "ДНР": украинцы оригинально ответили на заявление Пушилина
- Из-за чего переселенцев в Мариуполе могут лишить пенсии
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»