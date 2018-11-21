12 признаков того, что вы имеете дело с коварной личностью

21.11.2018 18:31

И пусть мы можем считать, что большинство людей — положительные персонажи, есть те, которые готовы использовать всех и вся в своих целях. Ведь, действительно коварный человек пойдет и по трупам, если ему это необходимо.

Вот 12 предупреждающих признаков, которые покажут, что вы имеете дело с действительно злым человеком.

1. Отрицают реальность

У этих людей есть своя истина, которую она будут уверенно внедрять в вашу голову. И пытаться убедить в своей правде всех окружающих.

2. Вертят фактами

Они могут переврать любой факт, если это необходимо. Переврут любую информацию в свою пользу.

3. Недоговаривают

Чаще всего они действительно не врут, но просто удерживают некоторые факты, недоговаривая информацию.

4. Вводят в заблуждение

Если они понимают, что какой-то факт идет в разрез их правде и может угрожать их репутации, то они сделают все, чтобы переубедить вас, ввести в заблуждение.

5. Постоянно лгут

Для таких людей, ложь — это форма искренности. Они просто привыкли лгать и делают это на постоянной основе.

6. Избегают ответственности

Они переводят стрелки, перебрасывают ответственность на других и делают то, что хотят. О какой ответственности может идти речь?

7. Манипуляция

Они — мастера манипуляции и все свои шаги продумывают чуть ли не на десятилетия вперед.

8. Ненадежный друг

Такой человек не знает, что такое дружба. И если они помогают кому-то, то не по доброте душевной, а из-за своей будущей выгоды.

9. Беспощадный

Эти люди никогда никого не жалеют, а используют всех в своих интересах.

10. Воруют ваше время

Если они знают, что у вас срочный дедлайн или совсем нет времени на второстепенные дела, эти люди сделают что угодно, лишь бы отвлечь вас от этого.

11. Ведут двойную жизнь

Вы никогда не узнаете настоявшую личность этого человека, он всегда будет притворяться так, как ему это нужно.

12. Любят контролировать

Они любят контролировать ситуацию и людей, которые им необходимы. Поэтому, можно смело утверждать, что злые люди — одержимы контролем.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на cluber.com.ua