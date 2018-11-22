Овнов ждет успех, Раков - проверка на прочность: прогноз на 2019-й от Павла Глобы

22.11.2018 13:52

Павел Глоба — известный астролог, гороскопы которого одновременно основаны на астрологических и астрономических данных, пишет from-ua.

Овен

В 2019 году покровитель Овнов – Марс, приготовил представителям этого знака перемены на лучшее. Если в январе и феврале Овны сумеют правильно расставить приоритеты, а весной упрямо идти к поставленным целям, то Марс отзовется успехом и неожиданной удачей. Причем это затронет не только материальную и любовную сторону, но духовную составлящую жизни.

В 2019 году Овнам рекомендовано опасаться горячих споров и провокационного поведения. Воинственный настрой лучше направить на новые победы.

Телец

2019 год для Тельцов обещает быть переполненным случайностями и противоречиями. С одной стороны, Тельцов ждет успех, с другой — постоянные недоразумения и нестыковки в делах.

Новый год принесет в жизнь Тельцов удачу, славу и благополучие, но для этого будет необходимо контролировать собственные эмоции и действия по отношению к близким.

Близнецы

Год Желтой Свиньи станет для Близнецов годом кардинальных перемен в жизни. Очень важными планетами будут Уран и Нептун, которые до 20 июня объединят силы против Близнецов. Вследствие этого череда неудач разобьет многие планы.

Но все неприятности, возникающие на пути в этом году, нужно принять как точки роста. Работа над собой поможет Близнецам получить желаемое уже в июле.

Если Близнецы отодвинут свои амбиции в сторону и посмотрят рассудительно на жизнь, они проведут остаток года позитивно и почти без проблем.

Рак

В 2019 году Юпитер уготовил Ракам проверку на прочность и целеустремленность. Успех представителей этого знака зодиака будет зависеть от упрямого продвижения к целям.

Август подведет черту под прошлой жизнью представителей этого созвездия. Начнется новая жизнь. С 11 августа по 1 декабря Юпитер плотно закрепится в Знаке Стрельца, что позволит Ракам легко принимать серьезные решения, правильно оценивать происходящее, беспроблемно двигаться к целям.