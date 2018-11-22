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Три вопроса переселенцев к юристу: В «Донбасс SOS» рассказали о праве на бесплатное УЗИ, помощи на погребение и статусе при покупке жилья
«Донецкие новости» совместно с Общественной организацией «Донбасс SOS» продолжают еженедельную рубрику «Три вопроса к юристу».
За прошедшую неделю на «горячую линию» «Донбасс SOS» поступило 674 обращения (тел. 0 800 309 110, пн-пт с 9:00 до 19:00, сб-вс – выходные, звонки с мобильных и стационарных телефонов на территории Украины бесплатны). Треть обращений была с неподконтрольных Украине территорий. Традиционно, с наступлением холодов актуальность приобретают условно сезонные вопросы о возможности получения льготных или бесплатных медицинских услуг.
Медицина
«Имеют ли переселенцы право на бесплатное УЗИ?»
Законодательством не предусмотрено дополнительных льгот на медицинское обслуживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), в том числе и на проведение УЗИ. Но благотворительными фондами и общественными организациями реализуются проекты, направленные на поддержку ВПЛ в области предоставления им медицинских услуг.
Например, в Киеве на базе Национального центра радиационной медицины («Чернобыльский центр») принимают на учет детей ВПЛ. Консультации специалистов, анализы, диагностические процедуры дети-ВПЛ могут пройти бесплатно. Для справок о постановке на учет рекомендуем обратиться в регистратуру поликлиники по телефону +38 (044) 450-81-83.
Программы диагностики для ВПЛ периодически реализует организация «АДРА Украины». Для отслеживания действия программ рекомендуем обращаться непосредственно в организацию, и выяснять возможность участия в них. Сейчас «АДРА Украины» реализует проект, участниками которого могут быть и внутренне перемещенные лица из Краматорска, Славянска, Северодонецка. Телефон для справок: +38 (050) 312-26-01.
«Донбасс SOS» постоянно производит мониторинг действия программ для переселенцев. Что быть в курсе, рекомендуем периодически обращаться на нашу «горячую линию» 0 800 309 110.
Пенсия
«Есть ли уже механизм выдачи пенсии и помощи на погребение родственникам человека, который умер на неподконтрольной территории и не являлся ВПЛ, достигшего пенсионного возраста, но не оформившегося в Пенсионном фонде Украины?»
Нет, действующим законодательством не предусмотрена выплата «недополученной пенсии» и «помощи на погребение», если гражданин лишь достиг пенсионного возраста.
Для того, чтобы претендовать на пенсию (и помощь на погребение его родственниками), необходимо, чтобы человек обратился сам – еще при жизни – в Пенсионный фонд (подача соответствующего заявления и документов, предусмотренных в п. 2.1 «Порядка представления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"»).
В свою очередь, после подтверждения со стороны Пенсионного фонда факта назначения пенсии в случае смерти пенсионера возможно ее получение наследниками, как и помощи на погребение в установленном порядке. Более подробно в публикации «Донбасс SOS» «Виплата недоодержаної пенсії у зв’язку із смертю пенсіонера і виплата допомоги на поховання в тих випадках, якщо пенсіонер помер на тимчасово неконтрольованій території в межах Донецької та Луганської областей».
Если человек достиг пенсионного возраста, но по ряду причин не смог / не успел обратиться в Пенсионный фонд и оформить пенсионные выплаты, наследники могут получить лишь помощь на погребение, руководствуясь п.1 пп. 6 «Порядка о предоставлении помощи на погребение некоторых категорий лиц исполнителю волеизъявления умершего или лицу, которое обязалось похоронить умершего».
Отдельно хотим обратить внимание, что отсутствует единая практика применения данного Порядка, поскольку уполномоченный на выплату помощи орган (орган местного самоуправления), не выведен/перемещен на подконтрольную территорию Украины.
Статус ВПЛ
«Если я куплю недвижимость за пределами ООС, я все еще буду переселенец?»
Этот статут не потеряется. Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» (статья 12) предусматривает исключительные основания для отмены справки внутренне-перемещенного лица. Так, справка отменяется на основании:
подачи вами заявления об отказе от справки;
совершения вами преступления следующего характера:
– действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;
– посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
– террористический акт;
– вовлечение в совершение террористического акта;
– публичные призывы к совершению террористического акта;
– создание террористической группы или террористической организации;
– содействие совершению террористического акта;
– финансирование терроризма;
– осуществление геноцида, преступления против человечности или военного преступления;
возвращения на покинутое место постоянного проживания;
выезда на постоянное место жительства за границу;
подачи заведомо недостоверных сведений.
Соответственно, покупка жилья на подконтрольной территории Украины не может стать основанием для отмены справки. Но если у вас есть жилая недвижимость на подконтрольной территории Украины, адресная помощь платиться не будет.
Теги: Донбасс, юрист, вопрос юристу, переселенцы, Донбасс SOS
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