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Можно ли венчаться беременной: церковные приметы
Нередко случается, что мужчина с женщиной решают связать себя узами брака и обвенчаться, когда женщина уже находится "в положении". Тут встает вопрос: можно ли венчаться беременной женщине?
Церковь разрешает беременной невесте пройти обряд венчания и будет рада разъяснить все нюансы, касающиеся этого таинства.
Каждая пара решает для себя, когда выбирать время для венчания. Если есть огромное желание сделать это именно во время беременности, то надо прислушаться к своим желаниям, ведь жизнь наша претерпела изменения, поэтому никто не будет порицать пару за то, что их малыш был зачат до брака. Само венчание длится более часа, поэтому решившая обвенчаться беременная женщина, должна полагаться на собственные ощущения и самочувствие и выбрать удобное одеяние.
В свадебном платье с корсетом, петельками и шнурками выстоять весь обряд будет сложно. Поэтому в церкви советуют беременной невесте надеть лёгкий, летящий, просторный и светлый наряд. Женщина во время беременности запрещает сама себе очень многое. Виной тому являются приметы и суеверия, которые шагу не дают ступить будущей маме.
Верить в приметы или нет - дело каждого. Но если какой-то слух касается церкви, то разумнее стоит обратиться в саму церковь и поговорить с церковным служителем.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, беременность, церковь, венчание, приметы
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