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«Идите работать, бандеровцы!»: как в Польше обманывают заробитчан
Украинцы в Польше порой попадают к хозяевам, которые выставляют им кабальные условия. У них отбирают паспорта и заставляют работать по много часов. За любую провинность штрафуют и заставляют отрабатывать мнимые долги. Ради того, чтобы заработать деньги, многие терпят унижения. Надеяться на помощь местной полиции бессмысленно.
Сейчас количество украинцев, желающих поработать в Польше, сокращается. И причина не только в том, что наши соотечественники бросились осваивать трудовой рынок Западной Европы. Но и в отношении поляков к украинцам, пишет OBOZREVATEL.
По словам главы профсоюза «Трудовая солидарность» Виталия Махинько, к ним с жалобами на польских работодателей каждый день обращается около 10 украинцев.
«В основном это связано с невыплатой зарплаты людям. Чаще всего не платят за последний месяц работы. Украинцы дорабатывают, им нужно уезжать, но работодатель тянет с оплатой и скрывается. В результате люди возвращаются ни с чем», – рассказал Махинько.
Есть и случаи, когда польские хозяева отбирают у украинцев паспорта, буквально оставляя людей в заложниках. В этом году профсоюз зарегистрировал уже три таких случая, последний произошел с Владимиром Тимосевичем из Хмельницкой области. Мужчина поехал работать в Польшу таксистом, причем устроился в местную компанию UBER.
Работодатель сразу сказал, что Владимир будет работать у него неофициально. Дал в аренду машину. Однако Владимир быстро понял, что денег он тут не заработает, клиентов было мало. Когда парень хотел уехать в Украину, то хозяин обманом отобрал у него паспорт и объявил, что тот задолжал ему 1800 злотых (около 14 тысяч гривен) за аренду и бензин. И заставил отрабатывать, фактически взяв в рабство.
«Полиция не желала заниматься этим делом. Когда мы вмешались, паспорт ему вернули. Теперь собираемся привлечь польских юристов, чтобы все-таки наказать этого предпринимателя. Он зарегистрирован под Варшавой. В Польше коррупция меньше, чем в Украине, но в маленьких городах она существует, там тоже есть кумовство», – говорит Махинько.
Также недавно польская полиция задержала жителя Поморского воеводства. Поляк нанимал для работы на стройках украинцев. Сначала люди работали в фирме, из них отбирали самых нуждающихся и послушных и отправляли на работу в Польшу и Швецию. При этом у людей отнимали паспорта, а договора с ними либо не подписывали, либо составляли на польском языке.
Также обманывали заробитчан и с деньгами – им могли не платить вообще, или выдать незначительную часть. Как только кто-то начинал возмущаться, его сразу же депортировали. Людей также запугивали и даже били.
По мнению следствия, начиная с 2016 года эта фирма задолжала работникам 4,5 млн злотых, а пострадали 540 человек.
И это не единственный случай. В начале этого года полиция уже задерживала некую Агнешку. Она набирала для трех строительных фирм сотрудников, в т.ч. и украинцев. Отбирала у них паспорта, приписывала им различные штрафы и долги. Их наказывали даже за то, что они болели или не отвечали на звонки. В результате люди не могли вернуться домой и вынуждены были работать за копейки.
Теги: Донбасс, Польша, работа, обман
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