Как нельзя пить чай: 10 важных чайных запретов

26.11.2018 08:45

Чай очень полезен для человеческого организма. Однако есть у этого напитка и вредные качества, проявляющиеся, если неправильно подойти к культуре его употребления. Китай славится своей чайной культурой. Здесь уже давно выработали свое отношение к вредным его сторонам, сформулировав «Десять чайных запретов». Давайте смотреть по порядку.

Первое: чай на голодный желудок

Если крепко заваренный чай пить на пустой желудок, то, по мнению китайцев, холодная природа напитка лучше проникает внутрь. При этом якобы могут охладиться желудок с селезенкой. В Китае говорят, что это как «проникновение в дом волка». Поэтому китайцы с давних времен рекомендовали не употреблять этот напиток «на пустое сердце».

Второе: чай обжигающий

Когда чай слишком нагрет, он вызывает раздражение:

горла;

пищевода;

желудка.

Если слишком долго пить его чрезмерно горячим можно заработать патологии в указанных органах. Как показали исследования от ведущих экспертов, регулярное употребление напитка с температурой, превышающей 62 градуса по Цельсию, приводит к росту ранимости желудочных стенок. Результат – множество различных неприятных симптомов. Пейте чай не горячее 56 градусов!

Третье: чай холодный

Будучи горячим или даже просто теплым, этот напиток бодрит, проясняет зрение и сознание. От холодного же чая одни неприятности – застаивается холод, скапливается мокрота.

Четвертое: излишняя крепость

В крепком напитке содержится слишком много танина и кофеина. Избыток этих веществ может вызвать бессонницу и головную боль.

Пятое: заваривать слишком долго

В случае излишне длительной заварки эфирные масла и полифенолы, содержащиеся в напитке, окисляются самопроизвольно. В результате напиток не просто лишается прозрачности, аромата и вкуса. Также серьезно снижается его питательная ценность. Ведь окисляются также многие полезные вещества, вроде аминокислот или витаминов Р и С.

Пока чай настаивается, на него воздействует окружающая среда. При длительном томлении в тепле активно размножаются микроорганизмы – грибки с бактериями.

Шестое: многократное заваривание

Чайные листья теряют практически все уже после трех – четырех процедур заварки. С первого раза из них вытягивается примерно половина полезных веществ. На второй раз – еще около трети, на третий – лишь десять процентов. В четвертый раз добавляется от 1 до 3 процентов.

С последующими попытками заварки чая в напиток могут попадать и вредные компоненты. Их в чайных листьях очень мало и в настой они попадают как раз в последнюю очередь.

Седьмое: пить чай перед приемом пищи

Если перед приемом пищи выпить слишком много чая, слюна разжижается. В итоге блюда кажутся совершенно безвкусными. Более того, иногда в таких случаях снижается усвоение органами пищеварения протеина. Иными словами, чай пить желательно хотя бы примерно за полчаса до еды.

Восьмое: чаевничать после приема пищи

Если сразу после приема пищи пить в больших количествах любые напитки, то значительно снижается концентрация желудочного сока. В итоге пищеварение замедляется, работа всех пищеварительных органов нарушается. Хочется после еды попить чайку? Потерпите хотя бы полчаса!

Девятое: запивать чаем медикаменты

В чае содержатся дубильные вещества. При расщеплении они образуют танин, дающий осадок многим лекарствам. Это приводит к плохому их усвоению. Как говорят сами китайцы, чай лекарства разрушает.

Десятое: вчерашний напиток

Настаивавшийся в течение суток напиток теряет витамины. Более того, он благоприятен для размножения бактерий. Чай все же не испортился? Им можно пользоваться как целебным средством – но лишь наружно.

Например, в таком настое есть множество кислот, а также фтор. Все это останавливает кровотечение в капиллярах. Так что вчерашний чай – отличное средство в случае появления:

воспалений в ротовой полости;

экземе;

боли в языке;

кровотечении в деснах;

кожных повреждений у поверхности;

гнойников.

Вчерашним чаем можно промывать глаза после слез и для снижения неприятных ощущений в белках. Можно также полоскать им рот: после еды и по утрам, прежде чем чистить зубы. Так вы обеспечите ощущение свежести себе и общее укрепление — зубам.

Источник: https://from-ua.com