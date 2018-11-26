Как правильно постирать пуховик

26.11.2018 12:45

Пуховики стали неотъемлемой частью зимнего гардероба. Такая одежда очень популярна, так как является чрезвычайно практичной, удобной и имеет привлекательный внешний вид. Но во время носки любая вещь пачкается, и тогда возникает вопрос, как стирать пуховик.



Если мы говорим об одноразовой чистке, то лучше поручить ее сотрудникам химчистки. Но услуги химчистки – недешевое удовольствие. Поэтому проще постирать пуховик в стиральной машинке.



Для того, чтобы не повредить вещь, обязательно следуйте инструкции: