Супрун рассказала, в каком случае стоит отказаться от антибиотиков

26.11.2018 19:05

При простудных заболеваниях не рекомендуется принимать антибиотики: лучше соблюдать постельный режим. Как информирует replyua.net, об этом исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

«Мы постоянно предупреждаем, что в лечении простуды неэффективны антибиотики, интерфероны, иммуномодуляторы, растительные препараты и кучи витаминов. Зато отлеживание в постели, спокойствие, полноценный сон, достаточное количество питья и здоровая пища – лучшие помощники в борьбе с простудой», - отмечает Супрун.

Также она подчеркнула, что простуду ни в коем случае нельзя переносить на ногах. Заболевший должен создать для своего организма самые комфортные условия, и только в этом случае организм справится с болезнью самостоятельно, поскольку для этого у него очень много ресурсов.

Напомним, что ранее медики сообщили о том, что в Украину пришел новый опасный вид гриппа. Если вовремя не обратиться к врачу, грипп обернется большими осложнениями. Речь идёт об отите, и, если вовремя не лечить его, такое осложнение может закончиться тугоухостью.