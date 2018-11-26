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В каком месяце рождаются самые слабые и самые здоровые дети
Астрологи уверены, что месяц рождения оказывает сильное влияние на наш характер, темперамент и прочие черты, пишет fabiosa.
Не так давно учёные также пришли к выводу, что этот критерий влияет на определённые особенности человека, в частности, его здоровье. Они обнаружили взаимосвязь между месяцем рождения и заболеваниями, которые вы можете приобрести в течение жизни, в частности, астму, атеротромбоз и другие.
Все родители хотят, чтобы их ребёнок вырос успешным, обладал сильным иммунитетом и как можно реже болел. Что ж, оказалось, вы можете определённым образом поспособствовать этому ещё на этапе планирования беременности!
Учёные из Медицинского центра Колумбийского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что дети, родившиеся в октябре и ноябре, имеют самый высокий риск развития заболеваний, тогда как малыши, появившиеся на свет в весенние и летние месяцы, обладают более сильным иммунитетом.
По их утверждениям, на данную статистику могут влиять сезонные факторы, такие как воздействие витамина D во время беременности.
Исследователи также обнаружили, что в Дании люди, родившиеся в мае и августе, чаще остальных страдают аллергией и астмой. В Нью-Йорке в свою очередь этим заболеваниям сильнее подвержены те, кто появился на свет в июле и октябре.
К проблемам с репродуктивным здоровьем чаще склонны люди, родившиеся в октябре и ноябре, а к сердечным заболеваниям — в марте и апреле.
Риск развития близорукости, по мнению учёных, гораздо выше у тех, кто родился в летние месяцы, нежели в остальные.
Разумеется, на здоровье человека оказывают влияние множество факторов, в том числе окружающая среда, образ жизни, наследственность. Самый верный способ избежать вышеперечисленных и других проблем — это регулярно сдавать анализы, проходить обследования и принимать соответственные меры.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, здоровье, дети
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