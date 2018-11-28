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Правильно закончить 2018 год: известный экстрасенс рассказала, что нужно сделать каждому
Перед наступлением Нового года 2019 нужно избавиться от того, что является якорем в жизни. Раздать максимальное количество долгов и по возможности избавиться от всех кредитов.
Такие рекомендации дает экстрасенс и ясновидящая Ярослава Федорова, пишет Знай.
Она убеждена, что нельзя забывать о тех вещах, которые вы одолжили у кого-то на время. Ведь утверждение, что в Новый год нельзя идти с долгами – верное.
Очень важно в период обновления года избавиться от хлама и старых, ненужных вещей в доме. То есть стоит перебрать одежду и выбросить без сожаления ту, которую вы уже не наденете. Избавиться, наконец, от залежей старых газет и прочего.
Особое внимание стоит уделить эмоциональной сфере и уладить все конфликты и разногласия с окружающими. Попросить прощения у тех, с кем вы ругались за уходящий год. Порой можно сделать это письменно или даже мысленно.
И самому отпустить все обиды и не держать их в сердце. Вам сразу станет легче жить.
"Энергетически обиды и негодования людей, которые рассчитывали на обязательность и порядочность тех, кому они сделали добрую услугу, могут принести немало неприятностей", - отметила эксперт.
Важно в этот период не только отпустить плохое, но и вспомнить все хорошее, что происходило за год.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, новый год, экстрасенсорика
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