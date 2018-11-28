Все рубрики раздела
- Судороги в ногах: лечение и профилактика21:37
- Правильно закончить 2018 год: известный экстрасенс рассказала, что нужно сделать каждому19:31
- Врачи рассказали об опасных последствиях сидячего образа жизни18:48
- 2019 год Желтой Свиньи: характеристика и особенности18:17
- Почему категорически нельзя, чтобы часы в доме стояли15:00
- К каким зависимостям склонны Знаки Зодиака10:03
- Врачи назвали модную привычку, провоцирующую болезни носоглотки09:01
- Названы самые равнодушные знаки Зодиака08:14
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться22:33
Судороги в ногах: лечение и профилактика
Если вы страдаете от судорог в ногах, то знайте, что они случаются чаще всего ночью, а что может быть хуже, чем проснуться от внезапной боли? Мы собрали наиболее частые вопросы о причинах судорог в ногах и советы, как с ними справиться, пишет medportal.
Что такое судорога?
Судорога – это резкое сокращение мышцы, которую человек не может расслабить. Она может быть длительной или короткой, но всегда сопровождается болью. Ее вызывает большое количество продуктов распада, которые выделяются при сильном сокращении мышцы.
Каковы причины судорог в ногах ночью при варикозе?
Их может быть несколько. Первопричиной судорог при варикозе является застой крови в венах, неизбежный при этом заболевании. Кровь застаивается, давление в венах повышается, и вода выходит в окружающие ткани. Но вместе с ней выходят и микроэлементы, которые нужны для нормального сокращения мышц – калий, кальций и натрий. В результате мышцы начинают сокращаться спонтанно, а это и есть судороги. Избавиться от этого в домашних условиях невозможно: варикоз может вылечить только врач. Именно поэтому, если вас беспокоят судороги в ногах в ночное время, рекомендуем обратиться за консультацией к флебологу.
Во-вторых, при варикозе кровоток в венах затруднен, а в ночные часы он становится особенно медленным. Мышцы могут начать сокращаться импульсами, чтобы «протолкнуть» кровь по сосудам.
И в-третьих, есть и еще один, чуть более сложный механизм. Дело не только в том, что мышца сокращается, но и в том, что она не расслабляется. Расслабление мышц также является энергозатратным процессом, поэтому для него необходимы отвечают молекулы АТФ – универсальное «топливо» живой клетки. Когда кровь в венах застаивается, выработка АТФ снижается, и механизм, который «расслабляет» мышцу, дает сбой.
Каковы причины судорог в ногах при беременности?
Ожидание малыша – безусловно, счастливое, но одновременно и непростое время. Именно в этот период в результате увеличения веса, гормональной перестройки, снижения активности у многих будущих мам развивается варикоз. Что и становится одной из причин ночных судорог.
Обратите внимание: судороги, отеки ног во время беременности – тревожный симптом. Он может свидетельствовать о недостатке микроэлементов, может быть следствием больших потерь жидкости (например, во время токсикоза), судороги возникают, если растущая матка сдавливает нижнюю полую вену и т.д. Будущая мама должна непременно обратиться к врачу, который точно определит причины судорог.
Как избавиться от ночных судорог в ногах?
Если вы проснулись ночью от внезапной судороги, то первое желание – это растереть больную ногу. К сожалению, это не всегда помогает унять боль.
Лёжа можно сделать следующее: потяните на себя стопу больной ноги, одновременно сжимая и разжимая ладонями икроножную мышцу (ведь обычно сводит именно ее). Это поможет быстро снять приступ. После этого поработайте стопами обеих ног, сделайте круговые движения или попеременно натягивайте их на себя. Это активизирует кровообращение, и боль уйдет.
Некоторые советуют при очень интенсивной судороге попробовать снять ее, уколов ногу булавкой или иголкой. Мы сомневаемся, что она будет у вас под рукой во время ночного сна. А вот несколько раз ущипнуть себя за голень можно, хотя и это может быть затруднительно, если судорога очень сильная.
Также, если свело ногу, вы можете встать на голый прохладный пол (но не на ковер, эффект будет не такой) и попробовать походить. А когда мышца расслабится, все так же стоя на полу, переминайтесь с носка на пятку в течение минуты. Это несложное упражнение поможет улучшить кровообращение.
Не хотелось бы столкнуться с ночными болями. Есть ли какая-то профилактика на случай судорог в ногах при варикозном расширении вен?
Профилактике судорог при варикозе помогает:
- правильный выбор обуви – желательно, чтобы она была на низком каблуке и плотно держала лодыжку.
- отсутствие чрезмерной физической нагрузки.
- корректировка рациона питания. Включите в ежедневное меню продукты, богатые калием, кальцием и магнием. Ешьте больше молочных продуктов, бобовых, круп, отдавайте предпочтение не шоколаду, а финикам, черносливу и кураге. И не забывайте, что курение, а также употребление большого количества кофе и крепкого чая может провоцировать судороги.
Теги: Донбасс, здоровье, профилактика, судорога
- Донбасс: пенсионеров-переселенцев незаконно заставляют страховаться21:00
- Мариуполю выделили более 5 миллионов на жилье для переселенцев20:44
- Стало известно, что будет с Луганской областью в связи с введением военного положения17:29
- Боевики «ДНР» без объяснения причин запрещают проезд наблюдателям СММ ОБСЕ16:00
- ГПСУ приведена в полную боевую готовность: организован усиленный контроль на границе15:31
- В ЛНР на границе с РФ прекращено движение15:15
- Боевики «ДНР» перемещают «Грады», «Гвоздики» и другое тяжелое вооружение14:45
- СЦКК сообщает о накоплении вооружения боевиков в районе Станицы Луганской14:15
- В Донецке «заминировали» здание Донецкой ОГА13:35
- Военное положение в Луганской области: что будет с пенсиями, продуктами, личным имуществом?13:00
- Человек Путина назвал дату войны с Украиной: «Братская мясорубка»22:30
- Сестра Савченко сообщила о риске «пожизненного увечья» для нардепа22:04
- Судороги в ногах: лечение и профилактика21:37
- Истерика в РФ: в Москве пригрозили захватить Киев к вечеру21:17
- Донбасс: пенсионеров-переселенцев незаконно заставляют страховаться21:00
- Мариуполю выделили более 5 миллионов на жилье для переселенцев20:44
- Керченского стрелка Рослякова тайно сожгли и похоронили под другой фамилией - подробности20:30
- «До -12»: синоптик розповіла, якою буде погода в Україні 29 листопада20:15
- Войны не будет: Кремль "одумался" и поделился планами насчет Украины20:05
- В Генштабе пояснили, за что могут задержать во время военного положения19:48
- Судороги в ногах: лечение и профилактика21:37
- Правильно закончить 2018 год: известный экстрасенс рассказала, что нужно сделать каждому19:31
- Врачи рассказали об опасных последствиях сидячего образа жизни18:48
- 2019 год Желтой Свиньи: характеристика и особенности18:17
- Почему категорически нельзя, чтобы часы в доме стояли15:00
- К каким зависимостям склонны Знаки Зодиака10:03
- Врачи назвали модную привычку, провоцирующую болезни носоглотки09:01
- Названы самые равнодушные знаки Зодиака08:14
- Медики назвали важные симптомы развития тромба11:31
- Врачи объяснили, почему полезно рано просыпаться22:33
- "Царь пропал", - на Донбассе ищут исчезнувшего после "инаугурации" главаря "ДНР" Пушилина
- Дончане поделились впечатлениями о россиянах, переехавших в Донецк
- Военное положение. Ситуация в пунктах пропуска утром 28 ноября
- В Донецке боевики «ДНР» начали тотальную проверку транспорта
- Ходаковский призвал "ДНР" готовиться к новой войне на Донбассе: наемник назвал дату
- В Макеевке лечить зубы можно только после посещения «военкомата»
- В «ДНР» «потеряли» главаря Дениса Пушилина
- Никто не захочет рисковать: оккупированному Донбассу дали печальный прогноз, ОРДЛО обречены - подробности
- Ситуация в пунктах пропуска утром 27 ноября
- Армия РФ понесла колоссальные потери в смертоносных боях на Донбассе: счет убитых и раненых идет на десятки