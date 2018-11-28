Врачи рассказали об опасных последствиях сидячего образа жизни

28.11.2018 18:48

7 болезней, к которым приводит сидячий образ жизни.



Чем дальше заходит технологический прогресс, тем ленивее становится человечество. Нашим предкам для добывания пищи приходилось ежедневно наматывать десятки километров, стирать в реках вручную, обрабатывать поля и совершать огромное множество других телодвижений для обеспечения своих основных потребностей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.



Большинство же современных людей приросли к своим диванам, офисным креслам и компьютерам. Все обязанности по дому нам помогают выполнять различные приборы и даже вставать переключать телевизор нам уже не надо, ведь для этого есть пульт. Все это хорошо и удобно, но опасно для здоровья и жизни в целом.



Проводя в сидячем положении от 6 часов в день, человек собственноручно загоняет себя в могилу. Как бы грубо это не звучало, но гиподинамия приводит к атрофии мышц и нарушает нормальное питание кровотоком жизненно важных систем организма. К тому же присоединяются недостаток свежего воздуха, солнечных лучей и прочие лишения человека, самовольно загнавшего себя в заточение.



Все это ослабляет наш организм и дает зеленый свет различным заболеваниям. Чем дольше мы ведем такой образ жизни, тем сложнее окажется возврат на тропу здоровья и физической активности. Какие же болезни грозят тем, кто большую часть времени проводит сидя?



Болезнь №1. Длительное сидение истончает наш мозг



По заявлению ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сидячий образ жизни может негативно отражаться на состоянии участка мозга, отвечающего за долгосрочную память. Такие результаты были получены благодаря данным опроса группы добровольцев из 35 человек возрастом 45-75 лет.



Каждому участнику была проведена магнитно-резонансная томография медиальной височной доли мозга и гиппокампа. Перед этим специалистами был произведен опрос добровольцев, которые рассказали о своей физической активности и времени, проведенном в пассивном состоянии, за прошлую неделю. Исследование показало, что при продолжительном сидении медиальная височная доля мозга уменьшается.



Это грозит ухудшением когнитивных способностей человека и повышением риска развития старческого слабоумия не только у пожилых, но и у людей среднего возраста. Пока утверждать, что сидячий образ жизни гарантированно приводит к изменениям в мозговых структурах нельзя, но, как говорится, первый звоночек уже получен.



Болезнь №2. Посидим до диабета



Повышенный риск развития диабета второго типа у людей, ведущих сидячий образ жизни, давно на слуху. Но, как рассказали исследователи из Университета Ливерпуля, для появления проблем со здоровьем достаточно всего двух недель пассивности. Конечно, такие последствия обратимы, но только, если вовремя спохватиться. Такой вывод позволили сделать результаты исследования, в котором принимало участие 45 человек. Средний возраст добровольцев составлял примерно 36 лет.



Все он не были спортсменами и не посещали регулярно зал, а просто каждый день проходили минимум 10 тысяч шагов. На время двухнедельного исследования его участники соблюдали привычный для них рацион, вели пищевой дневник, ездили на работу на транспорте, поднимались на этаж с помощью лифта - в общем, максимально ограничивали свою физическую активность. Через две недели все добровольцы были опрошены и обследованы.



Оказалось, что у всех участников за этот небольшой период увеличился объем талии и сформировались жировые отложения, а мышечная масса наоборот уменьшилась. Также у добровольцев снизилась кардиореспираторная выносливость и чувствительность тканей к инсулину. Последняя проблема была наиболее выражена у участников, имеющих наследственную предрасположенность к развитию сахарного диабета. Несмотря на такие довольно печальные выводы, ученые отметили, что, вовремя одумавшись, можно все изменить. Участники исследования вернулись в былую форму через 2 недели ведения привычного для них образа жизни.



Болезнь №3. Пассивный путь к проблемам с сердцем



Восьмилетнее наблюдение за более, чем 84000 мужчин возрастом 45-69 лет, привело калифорнийских ученых к выводу, что сидячий образ жизни увеличивает риск сердечной недостаточности у представителей сильного пола. У мужчин с недостатком физической активности риск развития сердечной недостаточности возрастает на целых 52%. Не менее опасной физическая пассивность оказалась и для женщин.



Сотрудники Корнельского университета изучили данные 93000 дам в период постменопаузы. Удалось выяснить, что у представительниц прекрасного пола, которые проводили в пассивном состоянии от 11 часов, по сравнению с теми, кто просиживал не более 4 часов, риск преждевременной смерти оказался выше на 12%. Также сидячий образ жизни грозит женщинам стремительным набором веса и делает их на 27% более подверженными развитию ишемической болезни сердца.



Болезнь №4. Удар по коленным суставам



Британские ученые утверждают, что офисные сотрудники входят в основную группу риска для развития артроза коленных суставов. Путем анкетирования специалисты выяснили, что каждый десятый офисный работник страдает от хронических болей в области коленных суставов. Сидячий образ жизни создает чрезмерную статичную нагрузку на коленные суставы, что приводит к постепенному их разрушению. Усугубляет проблему лишний вес, и впоследствии это может привести к остеоартрозу.



Болезнь №5. Под угрозой психика



Ученые из Университета Дикина в Австралии дополнили список опасностей сидячего образа жизни вероятностью развития тревожного расстройства. Специалистами были проанализированы результаты 9 исследований, направленных на изучение связи между недостатком физической активности и тревожным расстройством. Последнее характеризуется повышенным чувством тревоги, приводящим к учащенному сердцебиению, мышечному напряжению и головным болям.



В ходе проведенной работы оказалось, что высокий риск тревожного расстройства наблюдался в 5 из 9 случаев сидячего образа жизни. Также четко просматривалась закономерность: чем больше времени человек проводил сидя, тем выше оказывался риск. Причиной тому, по мнению ученых, являются расстройства сна и нарушения метаболизма у людей, в жизни которых преобладает физическая пассивность. Свою лепту, как утверждают специалисты, вносит и недостаток общения с близкими и родными людьми.



Болезнь №6. Коварный остеохондроз



Малоподвижный образ жизни - один из основных факторов, способствующих развитию сколиоза, спондилеза и остеохондроза. Последний наиболее распространен, и первые его признаки могут появляться даже в детском возрасте.



Но чаще всего с остеохондрозом сталкиваются взрослые люди с недостатком физической активности. В сидячем положении нагрузка на позвоночник увеличивается более, чем на 50%. Ослабление тонуса мышц спины и дегенеративные процессы в межпозвонковых дисках приводят к их преждевременному износу. Чаще всего страдают грудной и поясничный отделы позвоночника.



Болезнь №7. Сидели и высидели геморрой



В сидячем положении в нижней части нашего тела кровь перестает нормально циркулировать, и в органах малого таза возникает застой крови. Все это создает повышенную нагрузку на сосуды, которые и без того ослаблены из-за отсутствия достаточных физических нагрузок.



Одно из самых опасных последствий подобных процессов - развитие геморроя. Все начинается с малого, и первое, на что человек может не особо обращать внимание -зуд в области анального отверстия. Без своевременного лечения и соответствующих выводов относительно своего образа жизни болезнь будет прогрессировать, приводя к кровотечениям и даже выпадению прямой кишки.