Учёные рассказали, чем опасен храп для женщин

30.11.2018 22:45

Учёные пришли к выводу, что храп крайне опасен для здоровья представительниц прекрасного пола. Об этом заявили участники ежегодного собрания радиологического общества Северной Америки.

Они представили результаты исследования. Участие в нём взяли четыре тысячи восемьсот семьдесят семь женщин. Результаты свидетельствуют о том, что храп приводит представительниц прекрасного пола к развитию дисфункции левого и правого желудочка. Также апноэ является причиной сердечной недостаточности у некоторых женщин, пишет replyua.net.



Стоит отметить, что ранее уже был доказан риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и у мужчин, которые храпят во сне.