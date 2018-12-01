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Медики назвали эффективные народные средства от кашля
Справиться с кашлем помогут травяные отвары, которые легко приготовить дома.
Народная медицина рекомендует лечить кашель отварами трав и теплым молоком, смешанным с «щелочной» минеральной водой.
Об этом рассказала врач Виктория Савицкая, передает Хроника.инфо со ссылкой на ГолосUA.
Успокоить раздраженное горло помогут отвары ромашки, шалфея, мяты. Просто заливаем кипятком как обычный чай, но настаиваем вдвое дольше, советует врач. Такие напитки помогут быстрее откашляться и немного «смягчат» горло.
«Либо можно приготовить раствор для полоскания горла: 2 столовые ложки измельченной травы на стакан воды, настаиваем 15 минут, процеживаем и полощем горло как минимум 4-5 раз в день.
Отлично при боли в горле помогает смесь из измельченных яблок, лука и меда (в равных количествах), которую принимают по ложке 3-4 раз в день», - говорит врач.
Найти таблетки и леденцы от кашля не проблема. В большинстве из них действующим веществом является антисептик с широким спектром действия. В принципе, такие таблетки не вредны и принимать их можно без назначения врача. Вот только и действуют они довольно слабо. Т.е. горло конечно смягчают и даже слегка «дезинфицируют» слизистую, но, чтобы кашель прошел действительно быстро, одних таблеток и уж тем более, леденцов, слишком мало.
Отлично помогают эфирные масла-антисептики аниса, эвкалипта, гвоздики, перечной мяты, пихты. В первые дни простуды раз в час полощите горло специальным раствором. Просто растворите в стакане теплой воды чайную ложку морской соли, столько же соды и несколько капель йода).
Еще одно проверенное средство от кашля - теплое молоко и минеральная (щелочная) вода, смешанные в равных пропорциях и слегка подогретые. Этот напиток нужно пить несколько раз в день, он прекрасно помогает откашливаться», - рассказала специалист.
Теги: Донбасс, лечение, кашель, медицина
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