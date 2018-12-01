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Медики подсказали, как вылечить кашель и насморк народными средствами
Если вас замучил сильный сухой кашель, народные целители рекомендуют обратить свое внимание на луковую микстуру.
Народной медицине известно множество средств, которые помогут ускорить выздоровление. Вирус гриппа они конечно не убьют, зато от кашля и насморка за несколько дней практически избавят, а заодно и иммунитет укрепят. Об этом рассказала врач Виктория Савицкая, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua
«Самовольно назначать себе таблетки и микстуры от кашля не стоит, а вот обратить свое внимание на действенные и при этом безопасные народные рецепты от кашля очень рекомендую. Если вас замучил сильный сухой кашель, народные целители рекомендуют обратить свое внимание на луковую микстуру. Готовится она очень просто: 7-8головок крупного лука и зубчик-два чеснока мелко растираем и заливаем литром молока. Провариваем на небольшом огне минут 30. После добавляем несколько столовых ложек меда. Принимаем эту микстуру по 1-2 столовой ложки за 5 минут до еды трижды в день. Впрочем, вкус у такого напитка весьма специфический и стоит помнить, что ряд ценных микроэлементов при высоких температурах разрушается. Потому лук и чеснок лучше все же есть в свежем виде, на мой взгляд, хотя ничего против этого рецепта медики не имеют», - говорит врач.
Прекрасным средством, признанным медиками, является и свежевыжатый сок редьки. Он обладает сильными противовоспалительными и отхаркивающими свойствами. Чтобы приготовить чудотворное снадобье, выжимаем сок черной редьки и добавляем вдвое больше меда. Перемешиваем и принимаем в течении дня (до 5 раз) по столовой ложке. Еще один рецепт из редьки: 7 крупных клубней режем тонкими ломтиками, густо посыпать сахаром и оставляем так на ночь. Утром сливаем образовавшийся сок. Принимаем 5-7 раз в день по столовой ложке.
Успокоить раздраженное горло помогут отвары ромашки, шалфея, мяты. Заливаем кипятком как обычный чай, но настаиваем вдвое дольше.
Теги: Донбасс, здоровье, лечение, кашель, насморк
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