Современные приметы и суеверия

01.12.2018 22:01

Люди всегда верили в приметы. Многие из них трансформировались, чтобы отвечать реалиям современного мира, а некоторые сформировались недавно. Зная о них, вы сможете защитить себя от проблем.

Приметы и суеверия всегда передавались из поколения в поколение. Конечно, многие являлись всего лишь выдумкой, но знание большинства из них не раз помогало людям защитить себя от серьезных неприятностей. Сейчас мы прекрасно знаем, что нельзя переходить дорогу, которую перебежала черная кошка, следует избегать серьезных решений в пятницу 13, а чтобы путешествие прошло безопасно, перед уходом из дома следует «присесть на дорожку». Эти приметы являются проверенными временем, и, чтобы отвести от себя беду, люди строго следуют им. В современном мире до сих пор остается место для важных суеверий, и их количество увеличивается с каждым годом. Ведь в жизни человека происходит множество вещей и событий, и, как оказывается, многие из них являются предзнаменующими. Предлагаем вам список самых известных современных примет, узнав которые, вы сможете оградить себя от опасности или, наоборот, подготовиться к приятному событию, которое должно произойти в вашей жизни.

Приметы и суеверия, связанные с автомобилями

Каждый день происходит множество событий, и некоторые из них случаются не просто так. С появлением в нашей жизни автомобилей образовалось и множество суеверий, связанных с ними. Чаще всего мы не догадываемся о том, что даже проезжающая мимо машина определенного цвета может являться важным знаком, который предупреждает нас о грядущем.

Многим водителям, наверное, не раз приходилось подвозить попутчиков, которых они случайно увидели на дороге и решили помочь им добраться до места назначения. Однако будьте внимательны к человеку, которого вы решаете впустить в свою машину. Считается, что если попутчица женщина, то ваша супруга или супруг не верны вам, а если спутник мужчина, то уже скоро вы столкнетесь с тем, кто пытается разрушить вашу семью.

О числе 13 ходит множество легенд и домыслов, и большинство их них негативные. Мало кто знает, что эта цифра может принести не только несчастья, но и наоборот, удачу. Если в номере проезжающей мимо машины вы случайно увидели число 13, значит, скоро вас ждут успехи как в рабочих, так и в любовных делах.

Свадьба — это важное и радостное событие для всех влюбленных. Молодожены даже не догадываются, что они могут в этот день поделиться своим счастьем с другими. Если незамужняя девушка увидит проезжающий мимо свадебный кортеж, то уже скоро она сама станет невестой.

Если во время дождя вы попали даже в незначительную аварию, это означает, что вскоре вас ожидают трудности и вам следует обезопасить себя. Зная, как избежать аварий по Знаку Зодиака, вы сможете уберечься от опасности и сохранить в целости свое транспортное средство.

Приметы и суеверия, связанные с шариковыми ручками

Наверное, каждый человек хотя бы раз в день вынужден что-то записывать. Конечно же, в этом случае не обходится без использования шариковой ручки. Несмотря на ее относительно недавнее появление в нашей жизни, за несколько десятков лет образовалось множество примет, связанных с ней.

Если вам на подпись дают документ, следует обратить внимание, какой рукой вам подадут ручку. Левой — вас пытаются обмануть. Правой — ожидается финансовый успех.

Если в начале любого месяца вам необходимо приобрести ручку, это значит, что скоро вас ожидает новый этап жизни. Чаще всего это связано с повышением по должности или с увеличением зарплаты.

Негативное отношение окружающих может скопить вокруг вас отрицательную энергию. Чаще всего такое происходит на работе, особенно если ваш коллектив не отличается дружелюбием. В этом случае у вас начинают все чаще случаться неприятности, и все буквально валится из рук. Если на рабочем месте у вас потекла ручка, значит, коллеги строят козни против вас.

Приметы и суеверия про интернет

После того, как интернет вошел в нашу жизнь, ни один день не обходится без его использования. Конечно же, исходя из наблюдений активных пользователей сети, успели появиться и новые суеверия, связанные с этой системой. Считается, что в современном мире именно таким способом мы получаем немало важных знаков.

Если во время поисков нужной информации вы случайно наталкиваетесь на религиозный сайт, это является плохой приметой. Верующие считают, что таким способом Святые предупреждают вас о грядущих проблемах в жизни.

Если вы во время отправления письма перепутали адрес электронной почты, значит, скоро вас ожидает новое случайное знакомство.

Путешествуя по многочисленным сайтам в поисках нужной информации, можно очень долго стараться отыскать то, что нужно, но так и не найти. Оказывается, даже это является определенным знаком. Готовьтесь к тому, что вас ожидает долгосрочная и бесполезная поездка.

Наверняка многие из вас не придают особого значения изображению на рабочем столе компьютера и редко чистят память от ненужных файлов. Последние годы компьютер и сеть стали неотделимой частью нашей жизни. Как и вашей квартире, в нем тоже присутствует свой домовой, пользователи дали ему название «хомовой». Считается, что если ваше устройство начинает постоянно зависать или самостоятельно выключаться без повода, то маленького хранителя вашего компьютера начинает что-то не устраивать. В этом случае смена фонового изображения поможет вам успокоить его.

Современные приметы на каждый день

Ежедневно мы занимаемся повседневными делами: посещаем работу, ходим по магазинам. Даже наши покупки могут стать знаком, предупреждающим нас о чем-то важном, а встреча с соседом может отвести от беды.

Очень часто мы не обращаем внимания, во что одеты мимо проходящие люди. Однако даже это играет немаловажную роль, и костюм человека может также стать предвестником событий. Одним из самых дорогостоящих материалов всегда считался бархат. Он символизирует роскошь и ранее был доступен только очень богатым людям. Если утром вы выйдете на улицу и встретите человека в бархатной одежде, это значит, что скоро в вашей жизни появится слишком высокомерный человек. Поэтому будьте внимательнее и в ближайшем будущем постарайтесь избегать новых знакомств.

Когда вы приходите в гости к своим друзьям, обращайте внимание на вазу для цветов. Если она пустая, значит, скоро ваша дружба может закончиться, если в ней стоит красивый букет, хозяева очень любят и ценят вас, а если перед вашем приходом ваза была разбита, то скоро между вами будет серьезная ссора.

Считается, что некоторые мелкие неудачи в нашей жизни предзнаменуют крупные проблемы. Если вы случайно подскользнетесь в ванной, готовьтесь к тому, что ваше финансовое положение вскоре значительно ухудшится. А если, набирая ванну, вы увидите ржавую воду, примета сулит проблемы со здоровьем.

В современном мире люди стали более скептично относиться к суевериям, а если приметы сбываются, то считают это обычным совпадением. Однако не зря еще наши предки придавали им такое значение, а некоторые приметы и вовсе нельзя оспорить, ведь они работают всегда, вне зависимости от того, верите вы в них или нет.