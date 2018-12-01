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В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата
Двухтысячелетнее кольцо нашли археологи
Археологи пристально изучили найденное полвека назад около Вифлеема кольцо, и пришли к выводу, что артефакт возрастом 2000 лет, возможно, принадлежало Понтию Пилату, сообщает Times of Israel со ссылкой на журнал Israel Exploration Journal. На нем сохранилась греческая надпись «Пилата», передает Хроника.инфосо ссылкой на changeua.com.
Ученые полагают, что так как это имя в Иудее встречалось крайне редко, это мог быть сам префект Иудеи, либо кто-то из его подчиненных, членов семьи или вольноотпущенников.
В 1968-69 годах израильский археолог Гидеон Форстер (Gideon Foerster) проводил раскопки царском дворце крепости Иродион, построенной Иродом Великим. Она находилась между Иерусалимом и Вифлеемом и, предположительно, здесь Ирод был похоронен. В царском дворце базировались повстанцы во время Первой иудейской войны 66-73 годов.
Во время раскопок здесь нашли множество металлических артефактов: монет, отчеканенных повстанцами, наконечников копий. Среди всего прочего здесь обнаружили перстень из медного сплава с печатью с изображением кратера (чаши для вина, которая была в ходу у древних греков и римлян) и греческими буквами вокруг него. Недавно директор археологических работ в Иродионе Рой Порат (Roi Porat) передал кольцо исследователям из Еврейского университета Иерусалима для чистки, анализа и расшифровки надпись. В результате ученым удалось расшифровать надпись на греческом языке, окружавшую кратер: «Пилата». Последняя буква была повреждена и не читалась, поэтому исследователи только догадались о ее значении.
Возможно, владельцем перстня был префект Иудеи Понтий Пилат, знаменитый тем, что приговорил к распятию Иисуса Христа. С одной стороны, фамильное имя Пилат встречалось очень редко и известен только один прокуратор Иудеи под такой фамилией. Она происходила от латинского «pilum» - «вооруженный дротиком», и передавалась по отцовской линии. С другой стороны, авторы исследования считают, что такой влиятельный и богатый человек вряд ли стал бы носить простое металлическое кольцо. Скорее, оно принадлежало кому-то из солдат, либо официальному лицу, иудею или римлянину, либо просто небогатому жителю Иродиона. Также, возможно, что оно принадлежало кому-то из семьи Понтия Пилата, либо его подчиненному или вольноотпущеннику. Но может быть, замечают исследователи, префект мог носить по торжественным случаям золотое кольцо с печатью, а в будние дни обходиться простым медным.
Понтий Пилат был префектом Иудеи в 26-36 годах, во время правления императора Тиберия. Это историческое лицо, которого упоминают Тацит и Иосиф Флавий. Его существование подтверждают и археологические находки: плита с его именем, найденная в Кесарии - резиденции римских префектов и монеты, отчеканенные во время его правления. В обязанности Пилата входило не только военное руководство провинцией, но сбор налогов, и, частично судебные функции. Другим гражданским управлением занимались представители местных или этнических советов. В 37 году Пилат подавил религиозное движение самаритян, после чего его освободили от должности префекта и отправили обратно в Рим.
Теги: Донбасс, Израиль, кольцо, находка
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